Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги

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Платить за свет, воду, газ и тепло россияне смогут напрямую поставщикам этих коммунальных ресурсов. Доступ к живым деньгам потеряют управляющие компании, в результате чего могут снизиться счета. Соответствующий законопроект подготовлен Минстроем.

Не получится ли так, что почтовые ящики россиян заполнятся массой квитанций от разных организаций? Нет, говорят в Минстрое. Жильцы, по-прежнему, будут получать единую платежку. Но она уже будет выглядеть немного по-другому. Типовая форма нового единого платежного документа будет утверждена правительством, пишет «Российская газета».

Но одной единой платежки, конечно, мало - нужен информационно-расчетный центр, который и будет раскидывать деньги по организациям. В одних регионах такие есть, а в других - их только еще планируется создать. Исполнителей будут выбирать либо на конкурсной основе, либо прямым решением губернатора.

Новую систему, когда ее одобрят окончательно, будут запускать постепенно - в течение года. Так что, не исключено, что полностью она заработает только в 2018 году.