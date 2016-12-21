Клерк.Ру
 

Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги

21.12.16 11:17
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Платить за свет, воду, газ и тепло россияне смогут напрямую поставщикам этих коммунальных ресурсов. Доступ к живым деньгам потеряют управляющие компании, в результате чего могут снизиться счета. Соответствующий законопроект подготовлен Минстроем.

Не получится ли так, что почтовые ящики россиян заполнятся массой квитанций от разных организаций? Нет, говорят в Минстрое. Жильцы, по-прежнему, будут получать единую платежку. Но она уже будет выглядеть немного по-другому. Типовая форма нового единого платежного документа будет утверждена правительством, пишет «Российская газета».

Но одной единой платежки, конечно, мало - нужен информационно-расчетный центр, который и будет раскидывать деньги по организациям. В одних регионах такие есть, а в других - их только еще планируется создать. Исполнителей будут выбирать либо на конкурсной основе, либо прямым решением губернатора.

Новую систему, когда ее одобрят окончательно, будут запускать постепенно - в течение года. Так что, не исключено, что полностью она заработает только в 2018 году.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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5 мнений
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Аноним
, Москва
В комунальной платёжке цены на комунальные услуги завышены мочти в два раза. За что, спрашивается?Например, стоимость услуги по обслуживанию антены 75 рублей. В платежке эта услуга стоит 125 рублей. За что мы переплачиваем? И куда идёт разница в 50 рублей?
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Аноним
, Тюмень
А кто ж заплатит единому расчетному центру? Жильцы, конечно. Т. е., уменьшения платы не последует. Она увеличится. Кстати, такое уже было, но ни к чему хорошему не привело. Очереди в ЕРКЦ были огромные.
Клерк
Iren
, Москва

Аноним, Вы писали:

А кто ж заплатит единому расчетному центру? Жильцы, конечно. Т. е., уменьшения платы не последует. Она увеличится. Кстати, такое уже было, но ни к чему хорошему не привело. Очереди в ЕРКЦ были огромные.

 Все так и будет, скорее всего

Клерк
Старый ворчун
Не получится ли так, что почтовые ящики россиян заполнятся массой квитанций от разных организаций?

 С моим ящиком именно так уже получилось:

1. Гор. вода + отопление

2. "Квартплата" + холодная вода

3. Свет

4. Газ

5. Капремонт

6. Мусор

7. Домофон.


И всё это надо распечатать и разнести.

Хорошо хоть, что Ростелеком счета по e-mail присылает.

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