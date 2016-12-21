Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги
Платить за свет, воду, газ и тепло россияне смогут напрямую поставщикам этих коммунальных ресурсов. Доступ к живым деньгам потеряют управляющие компании, в результате чего могут снизиться счета. Соответствующий законопроект подготовлен Минстроем.
Не получится ли так, что почтовые ящики россиян заполнятся массой квитанций от разных организаций? Нет, говорят в Минстрое. Жильцы, по-прежнему, будут получать единую платежку. Но она уже будет выглядеть немного по-другому. Типовая форма нового единого платежного документа будет утверждена правительством, пишет «Российская газета».
Но одной единой платежки, конечно, мало - нужен информационно-расчетный центр, который и будет раскидывать деньги по организациям. В одних регионах такие есть, а в других - их только еще планируется создать. Исполнителей будут выбирать либо на конкурсной основе, либо прямым решением губернатора.
Новую систему, когда ее одобрят окончательно, будут запускать постепенно - в течение года. Так что, не исключено, что полностью она заработает только в 2018 году.
Аноним, Вы писали:
Все так и будет, скорее всего
С моим ящиком именно так уже получилось:
1. Гор. вода + отопление
2. "Квартплата" + холодная вода
3. Свет
4. Газ
5. Капремонт
6. Мусор
7. Домофон.
И всё это надо распечатать и разнести.
Хорошо хоть, что Ростелеком счета по e-mail присылает.