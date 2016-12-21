Цена пачки сигарет в новом году может превысить 200 рублей
«В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», — говорится в письме замминистра внутренних дел Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.
Напомним, согласно поправкам в Налоговый кодекс с начала 2017 года минимальное значение акциза на табачную продукцию повышается на 26%. Минимальная ставка акциза на следующий год должна была вырасти по плану с 1680 до 1930 рублей на 1 тыс. сигарет, Однако Минфин решил проиндексировать последнее значение на 10% — таким образом, сумма выросла до 2123 рублей на 1 тыс. сигарет. Налоговая нагрузка на табачную продукцию увеличится также и за счет дополнительного повышения адвалорного компонента акцизного налога с 13 до 14,5%.
Сейчас средняя цена пачки сигарет на рынке составляет около 90 рублей.
Директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый подчеркнул, что в 2017 году российских потребителей ждет самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты.
— Ставки акцизов на табак на 2017 год пересматривали несколько раз, и в итоге повысили и фиксированную, и адвалорную часть акциза — в сумме почти на 30%, — отметил Александр Лютый.
«Несмотря на принимаемые органами внутренних дел меры по декриминализации отрасли, имеется ряд фактов, негативно влияющих на криминальную обстановку в данной сфере», — указывает замминистра Аркадий Гостев в своем письме в Совет Федерации, добавляя, что «основным из них является разница в акцизах на табачную продукцию в России и приграничных странах».
Увеличение акцизов провоцирует нелегальную торговлю табаком из государств — членов Таможенного союза, где сигареты на 30% дешевле, чем в России, уточняется в документе. В МВД делают вывод, что из-за значительной разницы в размере акцизных ставок России, Республики Казахстан и Республики Беларусь поток нелегальной продукции из стран-партнеров будет увеличиваться, что уже наблюдается в приграничных с Белоруссией областях. Между тем, по оценкам Минфина и Минсельхоза, объем нелегального рынка в России составляет всего лишь 2%, пишут «Известия».
Повышение розничных цен на сигареты за счет роста акциза отражается на потребителях, уверены в МВД. «В России около 60% курильщиков выбирают недорогие сигареты эконом-сегмента, в связи с чем альтернативой становится нелегальная табачная продукция, что напрямую отражается на криминализации рынка», — подчеркивается в письме.
Получается, что пачка сигарет, которая стоит в России около 90 рублей, продается в Белоруссии за 60 рублей, в Казахстане — за 52 рубля, а в Киргизии — за 37 рублей. «Неудивительно, что разница в ценах провоцирует переток табачной продукции из этих стран в Россию без уплаты акцизов в российский бюджет», — отмечает Александр Лютый.
Synergenta, Вы писали:
А вот это уже лишнее - простынью запасаться и ползти. Помереть, где приспичит, и пусть правительство само греет голову, где и как мою тушку утилизировать, чтобы не воняла и окружающий вид не портила
https://rg.ru/2016/12/21/v-gosdume-oprovergli-podorozhanie-sigaret-do-220-rublej-za-pachku.html