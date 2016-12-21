Клерк.Ру
 

Расходы российских семей в регионах превышают доходы

21.12.16 15:07
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Российским семьям приходится тратить большую часть своего дохода — в среднем 70-80% — на самое необходимое, подсчитали эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР). Российские семьи с одним ребенком, в которых работают оба родителя, тратят от 53 до 134% своего дохода на продукты питания, простые лекарства, хозтовары, оплату ЖКУ и проезд в общественном транспорте. В случае если детей в семье двое, а кормилец один, обязательные расходы могут превышать заработанное больше чем в два раза. Исключение составляет только столица — в Москве семьи тратят на минимальные нужды от 29% до 77%.

Эти данные ЦЭПР приводит в докладе «Как выживают российские семьи?», подготовленном в рамках «второй волны» исследования цен на основные товары и услуги в 17 населенных пунктах.

Эксперты изучили два варианта семей с ребенком, где работают оба родителя, передает РБК. В первом случае один супруг получает среднюю зарплату по региону, а второй вдвое меньше. Тогда доля обязательных расходов от общего бюджета будет составлять от 29% (в Москве) до 83% (в Бийске, Алтайский край). Во втором случае один родитель получает две трети от средней зарплаты, а второй половину. Тогда обязательные траты вырастают до 37% в Москве, а в Бийске превышают потенциальный доход и составляют 106%.

Если детей двое, то при первом варианте зарплат семья будет тратить от 36% в Москве, до 104% в Бийске, а при втором — 46% в Москве и до 134% в Бийске. Это значит, что семьи из Бийска, в которых двое или больше детей, а единственный доход — основная работа родителей, будут стабильно уходить в минус. Если зарплаты супругов меньше средних, обязательные траты будут превышать заработок еще в семи населенных пунктах.

На оставшиеся деньги родители должны обеспечить себя и ребенка одеждой, обувью, оплачивать детский сад или школу. В обязательных тратах также не отражены потенциальная аренда жилья, ипотека или кредиты.

Если в семье с ребенком работает только один родитель, который получает среднюю зарплату, обязательные траты «съедают» не меньше 80% семейного бюджета. В исключения попала только Москва с 40%. Если кормилец получает две трети от средней зарплаты, то обязательные траты превышают доход во всех регионах, кроме столицы, где они составят 61%.

В семьях, где детей двое, ситуация осложняется до предела. Обязательные траты выше дохода и в первом, и во втором случаях во всех регионах, кроме Москвы. В столице они занимают от 51% до 77% зарплаты одного супруга.

В итоге семьям приходится брать потребительские кредиты на самые простые нужды: покупку одежды, обуви, бытовой техники. Многие граждане занимаются натуральным хозяйством.

В такой ситуации растить двух и более детей без помощи родственников становится непосильной задачей для семьи, приходят к выводу авторы доклада. По мнению ЦЭПР, именно в этом кроется причина демографических проблем России. «Граждане вынуждены отказываться от модели, при которой один супруг воспитывает детей, а второй зарабатывает деньги», — резюмируют эксперты. В семье вынуждены работать оба супруга, и возможности рожать и воспитывать детей у них нет.

Одиноким неработающим пенсионерам, живущим только на пенсию, денег зачастую не хватает и на самые минимальные нужды. Им приходится жестко себя ограничивать и отказываться даже от лекарств, замечают в ЦЭПР. Их бюджет чувствителен к любой дополнительной нагрузке: повышение тарифов ЖКХ, подорожание продуктов, взносы на капремонт.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
Клерк
kordorru
, Барнаул
Ну, вот "выяснили" наконец то и даже доклад написали. И что?
Завтра все делать детей и рожать побегут? 
Доверие народа утрачено. "Бабы на Руси, рожать ПЕРЕСТАЛИ!"

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Аноним
, Самара
Русские семьи с одним ребенком, в которых работают оба родителя, тратят от 53 до 134% своего дохода на продукты питания, простые лекарства, хозтовары, оплату ЖКУ и проезд в общественном транспорте.

 Ну вот, правду написали... И что дальше? И это только один ребёнок! - Естественная убыль населения получается, потому что двоих иметь в наших условиях - это пожизненный кризис. Хреново дела-то обстоят в таком вот государстве. Нет, ну чиновники могут ездить на иномарках служебных и дома иметь за границей - это не возбраняется... и воровать продолжать - как же без этого!
Одно точно, - Правительство нам нужно другое - для народа, для страны!

Клерк
Аллаfed
, Москва
А все кричат Путин хороший! Ну вот хоть где-то правду написали.  Гнать надо такую власть, что народ до бедности довела. Что у семьи где 2 детей - это роскошь.
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