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Минтруд намерен ужесточить правила погашения ипотеки за счет маткапитала

21.12.16 16:31
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Минтруд намерен ужесточить правила перечисления средств материнского капитала на погашение ипотеки. Соответствующие поправки министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил внести в закон о материнском капитале, сообщил замминистра Алексей Черкасов на заседании правления Пенсионного фонда России

«Антон Викторович (Дроздов) вчера присутствовал на оперативке министра, министр дал задание внести кое-какие корректировки в законодательство, в закон о маткапитале, с точки зрения ужесточения условий предоставления, особенно связанных с жильем, потому что есть определенные проблемы даже при нынешнем достаточно надежном механизме реализации этой программы»,— сказал Черкасов.

В пресс-службе Минтруда RNS уточнили, что ведомство приступило к проработке вопроса об исключении из перечня организаций, на погашение займов которых могут быть направлены средства маткапитала, тех, деятельность которых не регулируется.

«Учитывая риски неправомерных действий с использованием средств материнского капитала, направляемых на погашение займов, выдаваемых организациями, деятельность которых неподконтрольна государственным органам и Банку России, Минтруд России приступил к проработке вопроса об исключении из перечня организаций, на погашение займов которых могут направляться средства материнского капитала, иных организаций», — сообщили RNS в пресс-службе ведомства.

В Минтруде подчеркнули, что изменения позволят «пресечь случаи неправомерного использования средств материнского капитала, выделяемых из федерального бюджета».

Согласно действующему законодательству, средства маткапитала можно использовать на погашение ипотеки на приобретение или строительство жилого помещения по договору с банками, потребительскими кооперативами, а также с другими организациями, которые предоставляют кредиты на приобретение жилья.

«К числу иных организаций относятся организации различной организационно-правовой формы (ПАО, ЗАО, ОАО и др.), предоставляющие займы в соответствии с действующим законодательством», — отметили в Минтруде.

По данным ПФР, наиболее востребованными направлениями использования средств маткапитала является улучшение жилищных условий (91,6%), образование (1,1%), накопительная часть пенсии матери (0,038%), товары для детей-инвалидов (0,000046%).

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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