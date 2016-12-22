Клерк.Ру
 

Топилин предложил ВЦИОМ провести опрос о платеже с безработных

22.12.16 10:05
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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин предложил сделать опрос ВЦИОМ об отношении населения к идее введения сбора с безработных граждан за пользование социальной инфраструктурой.

«Давайте ВЦИОМ попросим провести опрос... как население на это реагирует, как оно считает», — сказал Топилин на заседании Общественного совета при Минтруде России.

Министерство не разрабатывает законопроект о введении специального сбора с безработных, передает RNS слова министра.

"Мы не разрабатываем закон о тунеядстве, мы думаем о том, как сделать справедливой систему, при которой почему-то все сидящие здесь выплачивают страховые взносы, выплачивают подоходный налог, а тот, кто работает в тени, ничего не платит, и из наших денег выплачивается медицинская помощь за неработающее население, мы должны найти мостики и это объяснять, найти целевые группы, как объяснять, почему это происходит", - сказал министр.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
Клерк
Листопад5
, Копейск
страховые взносы ни один из здесь сидящих не оплачивает, их оплачивает работодатель. 
и как же правительство собирается отсортировать тех людей, которые работаю в тени, от тех, которые в силу жизненных обстоятельств остались без работы?

Клерк
НатальяС
, Краснодар
почему-то все сидящие здесь выплачивают страховые взносы, выплачивают подоходный налог, а тот, кто работает в тени, ничего не платит, и из наших денег выплачивается медицинская помощь за неработающее население,

 

Так вы из бюджета деньги получаете. Из бюджета в бюджет деньги и идут. Трудоустройте всех безработных в бюджет, тоже за них будут и взносы, и налоги платиться.
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