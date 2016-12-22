Топилин предложил ВЦИОМ провести опрос о платеже с безработных

Просмотров:

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин предложил сделать опрос ВЦИОМ об отношении населения к идее введения сбора с безработных граждан за пользование социальной инфраструктурой.



«Давайте ВЦИОМ попросим провести опрос... как население на это реагирует, как оно считает», — сказал Топилин на заседании Общественного совета при Минтруде России.



Министерство не разрабатывает законопроект о введении специального сбора с безработных, передает RNS слова министра.



"Мы не разрабатываем закон о тунеядстве, мы думаем о том, как сделать справедливой систему, при которой почему-то все сидящие здесь выплачивают страховые взносы, выплачивают подоходный налог, а тот, кто работает в тени, ничего не платит, и из наших денег выплачивается медицинская помощь за неработающее население, мы должны найти мостики и это объяснять, найти целевые группы, как объяснять, почему это происходит", - сказал министр.