В Общественной палате призвали запретить все спиртосодержащие средства вроде "Боярышника"

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Спиртосодержащие средства вроде "Боярышника", которым массово отравились жители Иркутска в минувшие выходные, следует окончательно запретить к выпуску и продаже, заявил журналистам председатель комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антон Цветков.

"Я считаю, что уже давно пора запретить все подобные спиртосодержащие средства. Думаете, только в Иркутске люди травятся? Нет. Множество людей гибнет из-за подобных напитков. Так что их следует не контролировать, а запретить. Причем полностью", — заявил Цветков.

По его словам, такой запрет следовало принять еще очень давно, однако существуют сложности и не только законодательные, передают РИА Новости.

"У производителей таких средств большие связи как среди законодателей, так и среди бизнеса. Поэтому все понимают, что вещества опасны, но никто не говорит об их запрете", — отметил Цветков.