Путин: нужно повышать акцизы, а не продавать флакончики за три копейки

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Отсутствие или наличие госмонополии на алкоголь не имеет отношения к массовым отравлениям, нужно повышать акцизы, а не продавать флакончики за три копейки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями обеих палат парламента.

"Что касается массовых отравлений, госмонополии, госмонополия, я думаю, что не связана с массовыми отравлениями. И при госмонополии могут быть массовые отравления. Надо повышать акцизы, к сожалению или к счастью, на алкогольсодержащую продукцию, чтобы это не были флакончики за три копейки, нужно чтобы они стоили нормальные деньги", — передает слова Путина РИА Новости.



"Если нужно в фармацевтике или промышленности это использовать, либо в косметике, ну ничего, значит, будет дороже косметика. Жизнь людей дороже", — подчеркнул президент.