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Москвичи стали реже закупаться в гипермаркетах

22.12.16 12:31
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Количество покупателей в магазинах крупных форматов сократилось, следует из исследования потребительских предпочтений жителей Москвы и Московской области за 2016 год, подготовленного компанией EY.

Основной отток покупателей произошел в «магазины у дома» — 40%, супермаркеты — 19% и онлайн-площадки — 12%. Самым популярным местом для совершения покупок являются магазины у дома — каждый третий респондент заходит в них от 3 до 5 раз в неделю. Тогда как почти половина респондентов — около 44% — посещают гипермаркеты реже одного раза в неделю, говорится в исследовании.

Выводы EY подтверждают и данные крупнейших российских ретейлеров, передает РБК. Формат «гипермаркеты» был самым неудачным для «Магнита» за первые девять месяцев 2016 года, следует из материалов компании. Выручка в сопоставимых магазинах сократилась на 9,6%, трафик — на 8,3%, а средний чек — на 1,45%.

Гипермаркеты «Карусель» и «Мегамарт» хоть и показали по итогам девяти месяцев рост продаж на 5 и 5,5%, но он оказался значительно скромнее, чем у меньших по формату магазинов. Так, выручка сетей «Пятерочка» и «Перекресток» увеличилась на 33 и 19%, а «Виктории» и «Дикси» — на 14,5 и 19,8%, свидетельствуют данные отчетности ретейлеров.

В качестве основных причин, по которым покупатели выбирают «магазины у дома», аналитики EY называют моду на здоровый образ жизни («респонденты все чаще отдают предпочтение свежим продуктам, которые могут приобрести недалеко от дома») и стремление сэкономить.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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