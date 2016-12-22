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Как узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета?

22.12.16 14:49
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У всех граждан, зарегистрированных в системе обязательного пенсионного страхования, есть свой индивидуальный лицевой счет. Как самостоятельно можно узнать о его состоянии? Об этом рассказали в отделении ПФР по Алтайскому краю.

Индивидуальный лицевой счет содержит данные о количестве пенсионных баллов и стаже, варианте пенсионного обеспечения, выбранного гражданином, и о сумме средств пенсионных накоплений. Кроме того, в данной форме отражена информация о периодах работы застрахованного лица, суммах начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, среднемесячном заработке за 2000-2001 гг., а также сведения о заработной плате (вознаграждении), доходе, учитываемые при назначении трудовой пенсии с момента создания индивидуального (персонифицированного) учета (в Алтайском крае с 1997 г.) до 2001 года включительно.

Все сведения сформированы на основе данных, переданных в ПФР работодателями и самим гражданином. Граждане могут самостоятельно узнать о своих пенсионных правах и проконтролировать полноту уплаты страховых взносов работодателем несколькими способами.

Во-первых, на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Для этого, естественно, необходимо зарегистрироваться на этом самом портале - www.gosuslugi.ru. После получения кода доступа к "Личному кабинету" на портале интересующую информацию гражданин сможет получить в подразделе "Получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета".

Во-вторых, через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР - www.pfrf.ru. Для получения доступа в электронный кабинет на сайте ПФР необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru или в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для удобства пользователей в личном кабинете предусмотрена функция мгновенного формирования и печати сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица.

В-третьих, через клиентскую службу территориального органа ПФР.

Ну, и последнее: получать сведения у работодателя, потому как, известно, работающие граждане имеют право бесплатно получать у работодателя копию сведений о страховых взносах, которые представляются в территориальные органы ПФР для индивидуального (персонифицированного) учета.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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