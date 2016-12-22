Клерк.Ру
 

Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам

22.12.16 15:21
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Российские власти намерены ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и "Боярышник", разрешить их продажу только в аптеках и по рецептам в небольших упаковках, сообщил вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольное регулирование.

"Что касается медицинских препаратов — безусловно должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей — так называемым рецептам… Зачем это (спиртосодержащие настойки) в таре, в которой поллитра? Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи — это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах", — цитируют РИА Новости слова Хлопонина.

По словам вице-премьера, "валокордина надо 40 капель, 10 капель, 4 капли выпить, чтобы он имел какой-то (эффект), хотя это не доказано с медицинской точки зрения, что он имеет серьезную помощь, но людям помогает, люди давно это принимают." "Но у тебя в такой небольшой баночке 4 тысячи капель — это на сколько хватит?" — сказал он.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
<b>Модератор</b>
бух2007
разрешить их продажу только в аптеках и по рецептам в небольших упаковках

 

лучше сразу запрещайте. Какой дурак будет по 3 часа в очереди стоять к врачу, чтобы получить рецепт на боярышник?
<b>Модератор</b>
бух2007
хотя это не доказано с медицинской точки зрения

 

интересное кино... Что значит не доказано? С какой радости тогда врачи это назначают и аптеки это продают?
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Аноним
, Челябинск
можно подумать аптеки будут продавать по рецептам,они в принципе сейчас уже ничего по ним не продают есть деньги бери нет иди дальше, впаривают дорогущие лекарства и никаких рецептов не просят за это.
Люди которым это нравится
Новости директору
 
В Общественной палате призвали запретить все спиртосодержащие средства вроде "Боярышника"
 
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Корвалол, валокордин и настойка боярышника могут стать подакцизными товарами
 
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