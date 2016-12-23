Просмотров:

Минздрав просит Генпрокуратуру расследовать деятельность корпорации Teva в России, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олег Салагай.

«В связи с появлением в СМИ информации Минюста США по компании Teva Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой выяснить необходимые подробности по каналам международно-правового сотрудничества и провести соответствующее расследование. Со своей стороны Министерство здравоохранения РФ окажет все необходимое содействие для совершения процессуальных действий», — говорится в сообщении.

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) обвиняет Teva в незаконном получении более $214 млн прибыли, передает RNS. Как утверждает комиссия, израильская фармкомпания давала взятки чиновникам в России, Украине и Мексике, за счет чего смогла увеличить свои доли на этих рынках, а также получить необходимые разрешения контрольно-надзорных органов.

Дело касается закупок препарата «Копаксон», используемого при лечении рассеянного склероза.