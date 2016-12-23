Клерк.Ру
 

Жилье дешевеет

23.12.16 11:57
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За два кризисных года средневзвешенная стоимость жилья в 20 крупнейших агломерациях России снизилась на 3,8%, до 101,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Об этом говорится в исследовании ЦИАНа. Лидером снижения цен по итогам двух лет стала Омская область: средняя стоимость жилья в Омске и его окрестностях за два года снизилась на 14,8%, до 45,7 тыс. руб. Падение цен в Воронеже и Перми также превысило 14%.

Согласно прогнозам аналитиков ЦИАНа, в первом полугодии 2017 года на жилищном рынке может возобновить умеренный рост цен. В годовом выражении увеличение средней стоимости жилья при этом не превысит 5–6%. Аналитики уверены, что посткризисное восстановление жилищного рынка начнется с новостроек, передает «Коммерсантъ».

Эти данные в ЦИАНе подкрепляют расчетами Росреестра, согласно которым общее число переходов прав на вторичном рынке по итогам первого полугодия 2016 года выросло лишь в Санкт-Петербурге, а во всех остальных случаях продемонстрировало отрицательную динамику. Число зарегистрированных за тот же период договоров долевого участия выросло в 7 из 20 анализируемых агломераций.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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