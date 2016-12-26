Работодатели перестают платить 13-ю зарплату

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Старая добрая традиция выплачивать работникам так называемую 13-ю зарплату - гарантированную денежную премию по итогам года - постепенно уходит в прошлое. И дело не только в сложной экономической ситуации в стране. Времена меняются, работодатели переходят на принципиально иные схемы поощрения сотрудников.

Это показал опрос, проведенный порталом Headhunter специально для "Российской газеты".

Если, к примеру, в 2015 году на вопрос о тринадцатой зарплате положительно ответили 62 процента респондентов, то в нынешнем только 12! Реже других 13-ю зарплату выплачивают занятым в розничной торговле, производстве продуктов питания, строительстве, в сфере недвижимости, перевозок и логистики.

Впрочем, двух секторов перемены пока коснулись меньше всего. Тринадцатую зарплату в этом году получат почти треть работников, которые трудятся в государственных организациях, и около половины тех, кто занят в нефтегазовой отрасли.

Многие работники и не подозревают о существовании тринадцатой зарплаты: интернет-поисковики все еще полны запросов о том, что это такое, кому она положена и как рассчитывается. Появилась 13-я зарплата еще в советские времена. Тогда она начислялась по итогам года всем всем работникам предприятия или учреждения и, как правило, была фиксированной, равной среднемесячной зарплате или окладу.

Сейчас работодатели если и платят ее, то скорее по инерции. В том размере, который устанавливают сами в каждом конкретном случае. И здесь их упрекнуть не в чем. В Трудовом кодексе РФ, регулирующем права и обязанности участников рынка труда, сказано, что работодатель может поощрять и премировать сотрудника, в том числе и с помощью стимулирующих выплат. Но непосредственно 13-я зарплата там не упоминается.

Впрочем, это не значит, что сотрудники компаний и организаций, где от такого способа поощрения уже отказались, остаются вообще без вознаграждения. Почти четверть респондентов, участвовавших в опросе Headhunter, рассказали, что не получают тринадцатую зарплату, потому что у них другая система премирования.