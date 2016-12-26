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Цена бензина на АЗС в 2016 году выросла меньше инфляции

26.12.16 11:29
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Стоимость бензина в рознице в 2016 году выросла не так сильно, как инфляция, в то время как на заводах эта цена увеличилась примерно на 12-13%. При увеличении глубины переработки нефти эта ситуация нивелируется, сообщил заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"Сейчас спрос объективно ниже, чем был два-три года назад, условно на единицу: множество факторов - от технологических до того, что люди действительно пересаживаются на общественный транспорт", - цитирует "Российская газета" слова замминистра.

"Все разговоры о возможной динамике роста цены (в январе-апреле 2017 года) - это провокация, попытка дернуть рынок, а не тенденция, - заметил Кирилл Молодцов. - Отрасль консолидированная, мы слышим друг друга, понимание есть".

По данным Росстата, с 1 января по 19 декабря 2016 года уровень инфляции в России составил 5,3%. При этом стоимость автомобильного бензина Аи-92 выросла на 3,77% (1,3 рубля на литр), Аи-95 - чуть более чем на 4% (1,49 рубля на литр), говорится в мониторинге ЦДУ ТЭК от 18 декабря. В середине декабря в среднем автобензины на АЗС стоили 35,8-38,61 рубля, дизель зимний - 37,15 рубля.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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