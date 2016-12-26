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Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней

26.12.16 12:05
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Главный государственный санитарный врач РФ постановил приостановить розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта свыше 25% (за исключением парфюмерии и стеклоочистителей).

Постановление от 23.12.2016 № 195 официально опубликовано сегодня и вступило в силу.

Обратите внимание, что органам Роспотребнадзора поручено обеспечить контроль за соблюдением запрета, с применением мер административного воздействия.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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5 мнений
Клерк
Надежда-25
, Ульяновск

НатальяС, Вы писали:

Это что, и йода с зелёнкой касается? Маразм. Уж запрещали бы водку, а они лекарства запрещают.

 

так в том-то и дело, что формально водку как раз и запретили... в виде поднятия цены на нее до заоблачных далей. Как-будто это эффективно...
Те, кому "надо" выпить  выпьют по-любому, но уже то, что попадется под руку - вот такие  "настойки", или еще хуже: технические жидкости.
<b>Модератор</b>
Над.К

Речь идет о спиртосодержащей непищевой продукции из закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Этот термин оттуда. Никакого отношения к лекарствам этот запрет не имеет.
Не надо наводить панику на ровном месте, никто на вашу зеленку не покушается )


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13:29
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