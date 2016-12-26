Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней

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Главный государственный санитарный врач РФ постановил приостановить розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта свыше 25% (за исключением парфюмерии и стеклоочистителей).

Постановление от 23.12.2016 № 195 официально опубликовано сегодня и вступило в силу.

Обратите внимание, что органам Роспотребнадзора поручено обеспечить контроль за соблюдением запрета, с применением мер административного воздействия.