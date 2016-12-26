Минфин раскритиковал законопроект, расширяющий полномочия Центробанка

Просмотров:

Основные цели деятельности ЦБ, который является мегарегулятором финансовых рынков, скорее всего, не будут включать «способствование росту экономики и максимизации занятости населения». Дополнить действующий закон «О Центральном банке» таким положением предложили депутаты Орловской области. Летом этого года проект наделал много шума. Однако Минфин раскритиковал резонансные поправки, пишут «Известия».

Сейчас своей деятельностью Банк России, как указывается в 86-ФЗ, должен способствовать достижению четырех целей: защите и обеспечению устойчивости рубля, развитию и укреплению банковской системы, а также обеспечению стабильности и развитию национальной платежной системы и финансового рынка.

Члены профильного комитета Госдумы по финрынку рекомендовали законопроект к рассмотрению и установили срок для представления отзывов, предложений и замечаний до 17 ноября. К тому моменту никто из заинтересованных сторон свои комментарии в комитет не направил, рассказал «Известиям» его глава Анатолий Аксаков. Из-за этого он направил в Минфин, Минэкономразвития, Счетную палату и аппарат правительства письмо с просьбой поторопиться с отзывами.

По мнению Анатолия Аксакова, Банк России уже обладает достаточно широкими полномочиями. Ответственность за экономический рост должна лежать на плечах правительства, а ЦБ должен только создавать условия для наращивания ВВП, убежден парламентарий.

С ним соглашается и бывший зампред Центрального банка, профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Константин Корищенко. Он считает, что законопроект носит весьма спорный характер.

— Нельзя одновременно отвечать и за экономический рост, и снижать инфляцию, и поддерживать занятость. Это слишком большое количество противоречивых требований. Если все их отнести к одному ЦБ, то он может вообще ничего не достичь, — пояснил экс-зампред Центробанка.