МЭР: инфляция по итогам 2016 года составит 5,6%

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По итогам 2016 года потребительская инфляция в России будет на уровне 5,6%, говорится в мониторинге МЭР «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе — ноябре 2016 года». Это несколько ниже, чем в официальном прогнозе, в результате более сильного укрепления рубля и сохраняющегося низкого потребительского спроса, говорится в докладе.

МЭР отмечает, что инфляция продолжает снижение в годовом выражении. Так, она составила 5,8% в ноябре против 7,5% в июне, передает RNS.

За период с января по 12 декабря 2016 года, по данным МЭР, инфляция составила 5,2 %. «Это является большим успехом в борьбе с инфляцией», — добавляет министерство.