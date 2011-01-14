Клерк.Ру
 

Минпромторг предлагает регулировать работу ярмарок

27.12.16 10:30
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Минпромторг планирует регулировать работу ярмарок в России, следует из законопроекта, размещенного на regulation.gov.ru. Ведомство предлагает уточнить правовой статус их участников, определить понятия организаторов, торговых мест и ярмарочных площадей, говорится в описании инициативы. Документ может вступить в силу в декабре 2017 года.

Участник ярмарки должен иметь гарантированную возможность продавать «с соблюдением простых требований, минимально необходимых для обеспечения безопасности потребителей», отмечается в проекте документа.«Ярмарки позволяют максимально быстро вовлечь в торговлю продукты и товары, производимые недалеко от города», — говорится в описании проекта. Поэтому, как уверяют авторы законопроекта, на ярмарках не должно быть «нехватки торговых мест», а процедура организации ярмарок союзами и ассоциациями производителей должна быть упрощена.

Проект предполагает внесение поправок в закон о «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Сейчас, согласно ему, ярмарки могут устраивать органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели, пишет РБК. Но их организация регулируется региональными нормативными документами.

В законе должно быть прописано отличие ярмарки от розничного рынка: это мероприятие, а не постоянно открытый торговый объект, говорится в описании законопроекта. Кроме того, Минпромторг предлагает уточнить полномочия местных властей относительно регулирования ярмарок.

Доля розничных рынков и ярмарок составила, по данным Росстата, около 7% от общего оборота розничной торговли в с января по октябрь 2016 года. Всего в России, по информации Росстата, в третьем квартале 2016 года было проведено 9,5 тыс. ярмарок. Половина из них была организована местными властями, еще 34% — юридическими лицами. Основные участники ярмарок — индивидуальные предприниматели, которые занимали 67% от всех торговых мест.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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5 мнений
Клерк
НатальяС
, Краснодар
Доля розничных рынков и ярмарок составила, по данным Росстата, около 7%

 

Это много, сети негодуют, должно к нулю стремиться. Как только всех продавцов с ярмарок посчитают, цель будет достигнута.
Клерк
Надежда-25
, Ульяновск

Так-то народец ходит на ярмарки - вон как весело там. Только вот чему радоваться - если цены выше, чем в магазинах или на рынках... Мясо, молочные продукты, яйца, мед, овощи-фрукты - все настолько дорого, что последние несколько лет на ярмарке только семечки покупаю.

Клерк
Vikttor
, Брянск
В деревнях проведение ярмарки раньше действительно было праздником, товаров было очень много, везде присутствовало праздничное настроение. С появлением торговых сетей, которые кстати пришли и на периферию, в районные центры, развитием магазинной торговли, да и вообще обнищание народа, массовой миграции в городскую среду, в связи с наличием рабочих мест, значение этого мероприятия свелось к обычному, походу в магазин.
Может быть и нужен ФЗ к данному виду торговли, только я уверен, что для обычного покупателя ничего не измениться и в плане цен, и в плане структуры проводимого мероприятия. Видимо хотят увеличить налогооблагаемую базу.
Клерк
НатальяС
, Краснодар
Смысл в том, что сейчас очень много рынков переименовались в ярмарки, чтобы уходить от закона о рынках. Но государство не дремлет.
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