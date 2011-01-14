Минпромторг предлагает регулировать работу ярмарок

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Минпромторг планирует регулировать работу ярмарок в России, следует из законопроекта, размещенного на regulation.gov.ru. Ведомство предлагает уточнить правовой статус их участников, определить понятия организаторов, торговых мест и ярмарочных площадей, говорится в описании инициативы. Документ может вступить в силу в декабре 2017 года.



Участник ярмарки должен иметь гарантированную возможность продавать «с соблюдением простых требований, минимально необходимых для обеспечения безопасности потребителей», отмечается в проекте документа.«Ярмарки позволяют максимально быстро вовлечь в торговлю продукты и товары, производимые недалеко от города», — говорится в описании проекта. Поэтому, как уверяют авторы законопроекта, на ярмарках не должно быть «нехватки торговых мест», а процедура организации ярмарок союзами и ассоциациями производителей должна быть упрощена.



Проект предполагает внесение поправок в закон о «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Сейчас, согласно ему, ярмарки могут устраивать органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели, пишет РБК. Но их организация регулируется региональными нормативными документами.



В законе должно быть прописано отличие ярмарки от розничного рынка: это мероприятие, а не постоянно открытый торговый объект, говорится в описании законопроекта. Кроме того, Минпромторг предлагает уточнить полномочия местных властей относительно регулирования ярмарок.



Доля розничных рынков и ярмарок составила, по данным Росстата, около 7% от общего оборота розничной торговли в с января по октябрь 2016 года. Всего в России, по информации Росстата, в третьем квартале 2016 года было проведено 9,5 тыс. ярмарок. Половина из них была организована местными властями, еще 34% — юридическими лицами. Основные участники ярмарок — индивидуальные предприниматели, которые занимали 67% от всех торговых мест.