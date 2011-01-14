В 1 квартале 2017 россиянам предложат облигации федерального займа

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Срок выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ), предназначенных специально для населения России, перенесен на следующий год. Минфин планирует разместить эти ценные бумаги в I квартале 2017 года, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. Ранее ожидалось, что дебютная эмиссия пройдет до конца текущего года. По словам чиновника, причиной заминки стали слишком высокие комиссии, предложенные банками-участниками переговоров по размещению. Как выяснили «Известия», продавать бумаги готовы лишь немногие кредитные организации, и то с госучастием.

- В этом году не получилось, но мы не отказались от этой идеи. В первом квартале 2017 года планируется осуществить дебютный выпуск новых гособлигаций, ориентированных исключительно на российских физических лиц. В настоящее время Минфин совместно с потенциальными банками-агентами прорабатывает параметры данных инструментов и схему их реализации, - сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что отличием данных облигаций от «классических» ОФЗ станет нерыночный характер новых бумаг, то есть отсутствие возможности их вторичного обращения. Кроме того, юрлицам такие облигации продавать не будут.

Основная цель выпуска этих ОФЗ не столько в привлечении государством займов, сколько в повышении финансовой грамотности населения и воспитании культуры сохранения средств, пояснил чиновник.

- Мы хотим приучить население вкладываться не только в депозиты, - пояснил чиновник.

По задумке ведомства, доходность бумаг будет выше инфляции и текущей среднерыночной ставки по депозитам. Этот показатель, по данным ЦБ, опустился в первой декаде декабря до 8,4%.

Объем размещения ОФЗ для населения оценивается Минфином в 20-30 млрд рублей ежегодно.