Клерк.Ру
 

В 1 квартале 2017 россиянам предложат облигации федерального займа

27.12.16 11:31
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Срок выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ), предназначенных специально для населения России, перенесен на следующий год. Минфин планирует разместить эти ценные бумаги в I квартале 2017 года, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. Ранее ожидалось, что дебютная эмиссия пройдет до конца текущего года. По словам чиновника, причиной заминки стали слишком высокие комиссии, предложенные банками-участниками переговоров по размещению. Как выяснили «Известия», продавать бумаги готовы лишь немногие кредитные организации, и то с госучастием.

- В этом году не получилось, но мы не отказались от этой идеи. В первом квартале 2017 года планируется осуществить дебютный выпуск новых гособлигаций, ориентированных исключительно на российских физических лиц. В настоящее время Минфин совместно с потенциальными банками-агентами прорабатывает параметры данных инструментов и схему их реализации, - сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что отличием данных облигаций от «классических» ОФЗ станет нерыночный характер новых бумаг, то есть отсутствие возможности их вторичного обращения. Кроме того, юрлицам такие облигации продавать не будут.

Основная цель выпуска этих ОФЗ не столько в привлечении государством займов, сколько в повышении финансовой грамотности населения и воспитании культуры сохранения средств, пояснил чиновник.

- Мы хотим приучить население вкладываться не только в депозиты, - пояснил чиновник.

По задумке ведомства, доходность бумаг будет выше инфляции и текущей среднерыночной ставки по депозитам. Этот показатель, по данным ЦБ, опустился в первой декаде декабря до 8,4%.

Объем размещения ОФЗ для населения оценивается Минфином в 20-30 млрд рублей ежегодно.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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8 мнений
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Аноним
, Москва
отличием данных облигаций от «классических» ОФЗ станет нерыночный характер новых бумаг, то есть отсутствие возможности их вторичного обращения. Кроме того, юрлицам такие облигации продавать не будут.

Юрики ж не полностью безумные, чтобы такое покупать. Ведь отсутствие возможности вторичного обращения делает их даже хуже лотерейных билетов.


Основная цель выпуска этих ОФЗ не столько в привлечении государством займов, сколько в повышении финансовой грамотности населения и воспитании культуры сохранения средств, пояснил чиновник.

А вот это они достигнут. Как государство не выкупит бумаги, т.е. кинет, так население сразу станет грамотным. Правда, как показывает история, ненадолго. осталось понять, что за доходность они присвоят, чтобы впарить эти бумажки населению. И какой будет срок - лет 75 в самый раз, тогда из продавших уж точно никого не останется, чтобы спросить.

Клерк
kordorru
, Барнаул
Думаю, что прививать финансовую культуру населению будут ) Помимо, банального неисполнения взятых на себя обязательств со стороны государства .. Естественно будут различные пряники и кнуты. В части пряника, могут использовать механизм страхования облигаций на ту же сумму 1,4млн. рублей . В качестве кнута это налоги на сумму дохода по облигациям. А не охота.. банков. Очень проста. Тот же Сбербанк продаёт свои сертификаты и имеет нормальный такой доход.  Причём без расходов на страхование Зачем им торговать этими облигациями? Просто кто то из числа "продуманных" решил торговать "своими" бумажками через Банки) Не более того. Ихмо.. не взлетит!
Клерк
Елена_N
, Ростов-на-Дону

Интересно, а граждан спросят, хотят ли они свою финансовую культуру воспитывать, или принудительно впарят? У меня встречное предложение: зарплату депутатам выше прожиточного минимума - этими самыми облигациями.

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Аноним
, Архангельск

Аноним, Вы писали:

Только российским физическим лицам? Значит, кинуть планируют!

 

Ну, может, надеются, что со времен ГКО 10 лет прошло, непуганное поколение выросло, пора собирать урожай
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Аноним
, Архангельск

Основная цель выпуска этих ОФЗ не столько в привлечении государством займов, сколько в повышении финансовой грамотности населения и воспитании культуры сохранения средств, пояснил чиновник.

 

Ахахах, вот это просто бомба. То, что дефицит бюджета растет, все как бы знают. Что резервные фонды на исходе - тоже всем вроде известно. И, конечно, на этом фоне они не займы пытаются привлечь, а финансовую грамотность повысить.

Очень хочется верить, что они не вознамерились сделать фортель а-ля 1998 год.

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