Клерк.Ру
 

В благотворительности участвуют более половины россиян

27.12.16 12:34
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Всероссийский опрос населения, проведенный в рамках мониторинга гражданского общества НИУ ВШЭ, показал, что большинство жителей страны делают денежные пожертвования. За последние 6 лет изменилось соотношение форм пожертвования. Всё больше людей предпочитают переводить деньги с помощью SMS-сообщений и банковских карт, а не передавать средства лично в руки.

За последний год деньги давали незнакомым нуждающимся людям 57% россиян, в том числе 13% — много раз, 39% — несколько раз, 5% — один раз. Не приходилось делать никаких денежных пожертвований 41% россиян. Еще 2% респондентов затруднились с ответом, пишут «Известия».

Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова рассказала, что по сравнению с показателями других развитых стран российская статистика выглядит скромно. Например, в США денежные пожертвования делают 95,4% совершеннолетних американцев, однако это не значит, что они щедрее и гуманнее.

— Если на деньги производятся коллективные блага, то это — денежное пожертвование. Но у нас ведь многие и не понимают, что являются благотворителями. Например, то, что у нас называется «поборами» на нужды класса в школе, это у американцев пожертвования, — пояснила Ирина Мерсиянова.

Она отмечает, что из года в год доля людей, жертвующих деньги, существенно не меняется. Помогают те, кто склонен помогать. Несмотря на акции в СМИ и активную работу фондов, людей, активно участвующих в благотворительности, не становится ощутимо больше. Но и не уменьшается, несмотря на кризис. Люди, склонные к благотворительности, даже находясь в сложном финансовом положении, всё равно проявляют активность.

Исследование также показало, что чаще всего россияне жертвуют на здоровье и медицину (29%), религию и религиозные объединения (25%), помощь пострадавшим от стихийных бедствий (22%), помощь детским домам и домам престарелых (18%). А вот поддержать рублем защиту окружающей среды, искусство и образование были готовы только по 1% населения.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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