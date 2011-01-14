Клерк.Ру
 

В Москве мошенники пытаются обмануть пенсионеров

27.12.16 14:59
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Главное управление ПФР № 1 по г. Москве и Московской области сообщает, что в последнее время регулярно поступают телефонные звонки от пенсионеров, проживающих на территории Зеленоградского административного округа г. Москвы, с информацией об обращении к ним мошенников. Большинство пенсионеров сообщает, что им позвонили, представившись сотрудниками банков и иных доставочных организаций, и попросили паспортные данные и данные банковской карты для перечисления единовременной денежной выплаты в размере 5000 рублей.

В связи с этим, отделение ПФР по г. Москве и Московской области сообщает, что доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях, которые ранее определены гражданином для доставки своей пенсии. Никаких дополнительных заявлений и действий от пенсионера не требуется.

Отделение ПФР благодарит позвонивших в клиентскую службу пенсионеров за бдительность, так как сначала они решили проверить информацию, а потом предпринимать какие-либо действия.

Всем другим гражданам отделение ПФР по г. Москве и Московской области настоятельно рекомендует быть бдительными и проверять поступающие финансовые предложения, связанные якобы с Пенсионным фондом.

Сотрудники Пенсионного фонда не запрашивают персональные данные по телефону, не посещают граждан на дому и не оказывают государственные услуги на дому.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
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Аноним
, Рязань
Сотрудники Пенсионного фонда не запрашивают персональные данные по телефону

 

А вот это ложь: сам уже несколько раз посылал подальше лично известных мне сотрудников ПФР, звонивших мне по телефону с просьбой предоставить им необходимую персональную информацию. При этом будучи в вежливой форме посланными, они начинали громко верещать о том, что-де это нужно мне, а не им, и вообще бегать за каждым алкашом и бомжом  и разыскивать их по всей стране им и на фиг не уперлось...  Все это при том, что в разряд бомжей и алкашей я ну никак не попадаю и нигде по Росии не бегаю: более 20 лет являюсь индивидуальным предпринимателем, и, как полагается, являюсь плательщиком страховых взносов в тот же ПФР. Да и проживаю по месту прописки уже долгие-долгие годы.
<b>Модератор</b>
Над.К
А вот это ложь: сам уже несколько раз посылал подальше лично известных мне сотрудников ПФР, звонивших мне по телефону с просьбой предоставить им необходимую персональную информацию.

 Вы не путайте теплое с мягким. Речь про пенсионеров и про их данные. А не про ИП и их страховые взносы. Совершенно разные вещи. И какие такие персональные данные от Вас мог потребовать ПФ по телефону? Первый раз слышу, чтобы ИП звонили из ПФ по поводу каких-то персональных данных (сама я тоже ИП). Может это тоже мошенники Вам звонят?

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