В Москве мошенники пытаются обмануть пенсионеров

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Главное управление ПФР № 1 по г. Москве и Московской области сообщает, что в последнее время регулярно поступают телефонные звонки от пенсионеров, проживающих на территории Зеленоградского административного округа г. Москвы, с информацией об обращении к ним мошенников. Большинство пенсионеров сообщает, что им позвонили, представившись сотрудниками банков и иных доставочных организаций, и попросили паспортные данные и данные банковской карты для перечисления единовременной денежной выплаты в размере 5000 рублей.

В связи с этим, отделение ПФР по г. Москве и Московской области сообщает, что доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях, которые ранее определены гражданином для доставки своей пенсии. Никаких дополнительных заявлений и действий от пенсионера не требуется.

Отделение ПФР благодарит позвонивших в клиентскую службу пенсионеров за бдительность, так как сначала они решили проверить информацию, а потом предпринимать какие-либо действия.

Всем другим гражданам отделение ПФР по г. Москве и Московской области настоятельно рекомендует быть бдительными и проверять поступающие финансовые предложения, связанные якобы с Пенсионным фондом.

Сотрудники Пенсионного фонда не запрашивают персональные данные по телефону, не посещают граждан на дому и не оказывают государственные услуги на дому.