В Москве мошенники пытаются обмануть пенсионеров
Главное управление ПФР № 1 по г. Москве и Московской области сообщает, что в последнее время регулярно поступают телефонные звонки от пенсионеров, проживающих на территории Зеленоградского административного округа г. Москвы, с информацией об обращении к ним мошенников. Большинство пенсионеров сообщает, что им позвонили, представившись сотрудниками банков и иных доставочных организаций, и попросили паспортные данные и данные банковской карты для перечисления единовременной денежной выплаты в размере 5000 рублей.
В связи с этим, отделение ПФР по г. Москве и Московской области сообщает, что доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях, которые ранее определены гражданином для доставки своей пенсии. Никаких дополнительных заявлений и действий от пенсионера не требуется.
Отделение ПФР благодарит позвонивших в клиентскую службу пенсионеров за бдительность, так как сначала они решили проверить информацию, а потом предпринимать какие-либо действия.
Всем другим гражданам отделение ПФР по г. Москве и Московской области настоятельно рекомендует быть бдительными и проверять поступающие финансовые предложения, связанные якобы с Пенсионным фондом.
Сотрудники Пенсионного фонда не запрашивают персональные данные по телефону, не посещают граждан на дому и не оказывают государственные услуги на дому.
Вы не путайте теплое с мягким. Речь про пенсионеров и про их данные. А не про ИП и их страховые взносы. Совершенно разные вещи. И какие такие персональные данные от Вас мог потребовать ПФ по телефону? Первый раз слышу, чтобы ИП звонили из ПФ по поводу каких-то персональных данных (сама я тоже ИП). Может это тоже мошенники Вам звонят?