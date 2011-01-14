ПФР рассказал об индексации пенсий в 2017 году

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С 1 февраля 2017 года страховая пенсия неработающих пенсионеров, а также фиксированная выплата к ней будет увеличена на уровень инфляции за 2016 год. Прогнозный уровень инфляции составил 5,8%. Эти средства учтены в бюджете ПФР. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 823,35 рублей в месяц, средний размер страховой пенсии по старости - 12289,73 рублей. Кроме того, с 1 февраля 2017 года будут проиндексированы на 5,8% размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники.

Увеличиться в 2017 году и стоимость пенсионного балла. Он будет равен 78,58 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля).

Об этом информирует отделение ПФР по Саратовской области.

С 1 апреля произойдет повышение пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных пенсий, как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,6%. В итоге в 2017 году средний размер социальной пенсии составит 8040 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы будет равен 12213 рублей.

Как и раньше, в 2017 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума в регионе проживания. В Саратовской области, в частности, на 2017 год он установлен в размере 7700 рублей.