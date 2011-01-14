Автоперевозчики, не оплатившие штрафы системы "Платон", лишились права пересекать границу
Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое изменяет акты, регламентирующие контроль за внесением платы в систему «Платон».
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 1483 таможенные органы наделяются полномочиями контроля за соблюдением требований законодательства РФ о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.
Теперь, если автоперевозчик имеет неоплаченный штраф за уклонение от уплаты в систему «Платон», он не сможет пересечь государственную границу до устранения нарушения. В случае, если факт уклонения от уплаты штрафа зафиксирован после выезда, автоперевозчик не сможет въехать на территорию России, не уплатив штраф.