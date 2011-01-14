Автоперевозчики, не оплатившие штрафы системы "Платон", лишились права пересекать границу

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Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое изменяет акты, регламентирующие контроль за внесением платы в систему «Платон».

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 1483 таможенные органы наделяются полномочиями контроля за соблюдением требований законодательства РФ о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.