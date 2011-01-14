Клерк.Ру
 

Состояние экономики страны и маленькие зарплаты беспокоят россиян

28.12.16 14:42
Просмотров: 

ВЦИОМ представил данные опроса о том, какие проблемы россияне считают наиболее значимыми в масштабах страны.

В конце 2016 г. в ТОП-3 проблем страны, по оценкам россиян, входят низкие зарплаты (18% в декабре - против 13% в январе), экономика в целом (18% - против 23%), здравоохранение (17% - против 7%). Если актуальность проблемы здравоохранения за год существенно выросла, то рост цен стал беспокоить меньше: в январе с.г. эту проблему отмечали 20%, в декабре – 13% опрошенных. В первую пятерку рейтинга проблем также входит безработица (15%).

Для молодежи от 18 до 24 лет наиболее острыми являются темы экономики (19%), инфляции (17%), безработицы (14%), для людей в возрасте 60 лет и старше – экономика (24%) здравоохранение (23%), низкие пенсии (16%). ТОП-3 проблем среди женщин: здравоохранение (22%), низкие зарплаты (20%), экономика (18%), среди мужчин: экономика (19%), низкие зарплаты (17%), безработица (13%).

Каждый десятый в числе проблемных тем называет образование (11%), социальную политику (9%), также отмечают низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%) и др. Значимость внешней политики за последние годы снизилась: если в конце 2014 и 2015 гг. ее называли важной проблемой 12%, то в декабре 2016-го – только 4% наших сограждан.

Данные комментирует руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова: «В последние два месяца опросы фиксируют повышение эмоциональной напряжённости в связи с проблемным фоном: россияне называют в полтора раза больше проблем, чем в прошлом декабре или в начале года. Сквозная проблема – снижение доходов населения – не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем; она так или иначе проявляется для россиян во многих сферах. Наибольшее обострение фиксируется по двум направлениям: здравоохранение и образование. Половина всех жалоб на медицину связана со снижением её доступности: коммерциализация многих услуг, высокие цены на лекарства, нехватка специалистов на местах. Треть жалоб – это недовольство качеством лечения: низкая оценка профессионализма врачей, их отношения к пациентам. Среди проблем сферы образования чаще всего звучит та же самая тема снижения его доступности: высокие цены на учебники, питание в школах, необходимость посещения платных занятий для того, чтобы подготовить ребёнка к экзаменам или поступлению в вуз. Несколько реже звучит тема ЕГЭ, но много жалоб на качество обучения – родители перестают ориентироваться в меняющихся стандартах».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Написать свое мнение
1 мнение
Люди которым это нравится
Персоналу и о персонале
 
Россияне считают, что им платят меньше, чем они достойны
 
Новости директору
 
Российская экономика пробила новое дно
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения2
Аноним прокомментировал материал «60 тысяч для главбуха в Подмосковье. Не мало ли?»
01.01, 02:43
Аноним прокомментировал материал «С Новым Годом, клерки: с нами Ротшильд, Пьер Карден и Петлюра!»
01.01, 00:20
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Статья 217 НК РФ (дарение): Вопрос - ответ»
вчера, 13:15
Аноним прокомментировал материал «Статья 217 НК РФ (дарение): Вопрос - ответ»
вчера, 12:32
Аноним прокомментировал материал «В 1 квартале 2017 россиянам предложат облигации федерального займа»
вчера, 11:44
Клерк.
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «С Новым Годом, клерки: с нами Ротшильд, Пьер Карден и Петлюра!»
вчера, 11:03
Аноним прокомментировал материал «Должников-банкротов запретили исключать из ЕГРЮЛ»
вчера, 10:44
Аноним прокомментировал материал «Сколько зарабатывает ларек у дома?»
вчера, 08:40
Аноним прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
вчера, 07:36
Клерк
Трукшина Мила прокомментировал материал «За долги юридических лиц будут отвечать физические лица, контролирующие должника»
вчера, 07:10
Клерк
Трукшина Мила прокомментировал материал «Страшная сказка про должную осмотрительность»
вчера, 07:07
Клерк
Трукшина Мила прокомментировал материал «Должников-банкротов запретили исключать из ЕГРЮЛ»
вчера, 07:05
Клерк
Трукшина Мила прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
вчера, 07:04
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Бизнесмены адаптировались к новой экономической ситуации»
вчера, 05:53
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко»
вчера, 05:44
Аноним прокомментировал материал «За праздники доллар может упасть до 59 рублей»
вчера, 04:07
Аноним прокомментировал материал «Должников-банкротов запретили исключать из ЕГРЮЛ»
вчера, 04:06
Аноним прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
вчера, 04:05
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 03:46
Клерк.
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «ИПБ и Клерк выбрали лучшую новогоднюю игрушку»
вчера, 03:08
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Работнику, отработавшему менее полугода, выплачивается компенсация за отпуск при увольнении»
вчера, 00:59
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
вчера, 00:12
Клерк
yante прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
вчера, 00:06
Аноним прокомментировал материал «Работнику, отработавшему менее полугода, выплачивается компенсация за отпуск при увольнении»
30.12, 21:04
Клерк
Тишина прокомментировал материал «ИПБ и Клерк выбрали лучшую новогоднюю игрушку»
30.12, 20:52
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
30.12, 20:50
Аноним прокомментировал материал «Работнику, отработавшему менее полугода, выплачивается компенсация за отпуск при увольнении»
30.12, 20:40
Клерк
pivikov47 прокомментировал материал «За долги юридических лиц будут отвечать физические лица, контролирующие должника»
30.12, 20:39
Аноним прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
30.12, 20:24
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нечестная игра: Что нужно знать о "черной" бухгалтерии?»
30.12, 19:49
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП не обязан открывать расчетный счет в банке»
30.12, 18:32
Аноним прокомментировал материал «ИП не обязан открывать расчетный счет в банке»
30.12, 17:53
Клерк
mityai прокомментировал материал «За праздники доллар может упасть до 59 рублей»
30.12, 16:28
Аноним прокомментировал материал «За праздники доллар может упасть до 59 рублей»
30.12, 16:08
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «С Новым Годом, клерки: с нами Ротшильд, Пьер Карден и Петлюра!»
30.12, 15:53
Аноним прокомментировал материал «Пенсионный фонд опять поменял формат СЗВ-М»
30.12, 15:38
еще
 