Продавцы косметики предупредили о риске остановки продаж

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Сети магазинов бытовой химии и парфюмерии заявили, что их продажи рискуют остановиться из-за запрета на продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов.



С такими письмами к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой и министру промышленности и торговли Денису Мантурову 28 декабря обратился «Дрогери союз», пишет газета "Ведомости".

23 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта свыше 25 градусов на срок до 30 дней. В опубликованном постановлении Роспотребнадзора сделаны исключения для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Есть много товаров, которые не являются парфюмерией, но содержат этиловый спирт выше указанных в постановлении 25%, говорится в письмах «Дрогери союза». Например, это лосьоны, тоники, средства для укладки волос, дезодоранты, косметические жидкости в аэрозолях, лаки для волос и др. (ГОСТ Р 51579-2000, ГОСТ Р 53427-2009), перечисляется в документе. Зато под запрет не попадает одеколон «Тройной», где этилового спирта меньше 25%, за 15 руб. «с совершенно очевидным целевым назначением», отмечают авторы письма. «Фактически же, на сегодняшний день из продаж изымается, например, лосьон после бритья Gillette с содержанием спирта 69% и розничной стоимостью около 400 руб.», - говорится в письме.

«Дрогери союз» попросил Роспотребнадзор исключить из постановления жидкие косметические средства и изделия парфюмерно-косметические в аэрозольной упаковке, а также исключить действие постановления на товары дороже 100 руб.

28 декабря Роспотребнадзор опубликовал у себя на сайте письмо региональным управлениям, в нем разъясняется, что необходимо различать продукцию по форме выпуска и упаковке. Так, например, лак для волос в аэрозольной упаковке, спреи, муссы, лосьоны для волос, дезодоранты-антиперспиранты с роликовым аппликатором, дезодоранты для обуви и др. имеют упаковку, не позволяющую употреблять их в качестве суррогата, говорится в письме. Хоть постановление и не регулирует стоимость спиртсодержащих жидкостей, но продукцию с ценой существенно ниже минимальной стоимости алкоголя стоит относить к рисковой, указано там же.