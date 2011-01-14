Госкомпании будут направлять на дивиденды 25% от чистой прибыли

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Со следующего года компании с госучастием снова будут направлять 25% от чистой прибыли на дивиденды. Как рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, «сейчас возникла ситуация, когда срок действия акта правительства о дивидендах истекает‪ 31 декабря и если до этого времени не будет подписан новый документ, то‪ с 1 января 2017 года компании должны будут платить не менее 25%».

— Пока формализованного решения правительства о том, что госкомпании будут платить по 50% в дивиденды в следующие три года, нет. Но еще имеется время подготовить его до конца года. Мы, конечно, настаиваем на том, чтобы компании платили 50%. Но формально-юридически соответствующего распоряжения пока нет, — сообщил замминистра финансов.

Как рассказал источник «Известий», близкий к правительству, есть существующий порядок по размеру дивидендов, который предполагает выплату не менее 25% от прибыли. Этот год был исключением — было принято решение о повышении уровня выплат, но в 2017 году всё вернется к существующей норме.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в апреле этого года подписал распоряжение, согласно которому все госкомпании по итогам 2015 года должны заплатить акционерам не менее 50% чистой прибыли (по утвержденному порядку — не менее 25%) в качестве дивидендов. Согласно правительственной оценке, реализация инициативы должна была дополнительно принести в бюджет не менее 100 млрд рублей. Еще в сентябре 2016 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что все госкомпании и в 2017–2019 годах должны будут платить дивиденды в размере 50% прибыли.

Однако это не единственное изменение в дивидендной политике госкомпаний. Так, по словам Алексея Моисеева, пару недель назад состоялось совещание в правительстве, в ходе которого обсуждалось предложение о том, что госкомпании будут перечислять дивиденды исходя из чистой прибыли по МСФО.

— По этому вопросу нас много критиковали. Наш подход состоит в том, что мы отвечаем не только за пополнение бюджета, но и за то, чтобы развивать корпоративное управление в наших компаниях, — пояснил замминистра финансов. — Корпоративное управление явно плохое, если компания не знает, как в следующем году она будет рассчитывать дивиденды.

Кроме того, это не позволит сформировать хоть сколько-нибудь понятную для внешних акционеров дивидендную политику. Кроме того, как рассказал замминистра финансов, на совещании обсуждался еще и третий вопрос — расширение списка стратегических компаний, которые будут наряду с РСБУ составлять отчетность по МСФО. По его словам, есть предложение добавить в него около 30 компаний.

— По некоторым из них мы договорились, что, несмотря на отчетность по МСФО, они еще некоторое время будут платить дивиденды по РСБУ. По крайней мере в течение какого-то переходного периода, — отметил Алексей Моисеев. — Это также нужно для того, чтобы мы могли видеть, что реально происходит в этих компаниях. Дело в том, что когда составляются две отчетности — одна отражает активы, а другая финансовые потоки, — при сопоставлении выявляются проблемные зоны.