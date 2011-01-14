Расходы поликлиник на лечение пациентов будут считать по новым принципам

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По оценке Высшей школы экономики, рост числа фиктивных медицинских услуг в российском здравоохранении спровоцирован принципами финансирования государственных поликлиник. Поликлиники должны получать бюджетные средства с учетом подушевого принципа и методов фондодержания, отмечают эксперты.

Сейчас в системе ОМС подушевой принцип оплаты медицинских услуг не востребован, а оплата фактических объемов амбулаторных услуг (по показателям врачебных посещений и числу консультаций, диагностических тестов, процедур и пр.), наоборот, доминирует. В результате поликлиники завышают показатели — так, в России число врачебных посещений на одного жителя в год составляет 9,5 против 6,9 в среднем по ЕС.

Более высокие показатели заболеваемости россиян объясняют только часть этой разницы. Так, в Москве, где уровень заболеваемости не сильно отличается от европейского, на одного жителя в последнее десятилетие приходилось до 12-14 посещений врачей в год. Это, как следует из исследования, указывает на приписывание поликлиниками неоказанных услуг и искусственное дробление каждого случая лечения на ненужные посещения, которые положено оплачивать. Год назад именно в Москве Московский городской ФОМС зафиксировал десятки тысяч жалоб граждан на фиктивное оказание медуслуг, пишет «Коммерсантъ».

В то же время оплата по фактическим объемам помощи не создает у поликлиник экономического стимула заниматься профилактикой. Предупреждение заболеваний складывается из действий, которые сложно оплачивать по бюджетным тарифам,— к ним относятся, например, организация различных пациентских школ и мониторинг состояния пациентов. В результате медуслугой становится вся совокупность действий медперсонала, которые обеспечивают постоянное наблюдение за населением. Однако сейчас поликлиникам выгодно каждое дополнительное обращение пациентов с обострениями хронических заболеваний, что приводит к постоянно растущей частоте вызовов скорой помощи и высокой нагрузке на стационар. С учетом этих факторов, а особенно в условиях сокращения числа больниц, которое произошло за последние три года, поликлиники необходимо финансировать с помощью подушевой оплаты за медуслуги, а впоследствии — в рамках фондодержания.

Метод фондодержания предполагает, что поликлиника, если она сумела предотвратить лечение пациента в стационаре, может претендовать на сэкономленные средства. В результате медучреждениям первичного звена выгодно оставлять у себя пациентов и пролечивать их до наилучшего возможного результата. В перспективе с учетом того же принципа подушевой оплаты можно было бы формировать и объемы медпомощи в рамках основополагающего для системы ОМС документа — программы госгарантий, заменив в ней показатели объема услуг на объем населения и подушевые нормативы.