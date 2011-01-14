Клерк.Ру
 

Расходы поликлиник на лечение пациентов будут считать по новым принципам

29.12.16 12:39
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По оценке Высшей школы экономики, рост числа фиктивных медицинских услуг в российском здравоохранении спровоцирован принципами финансирования государственных поликлиник. Поликлиники должны получать бюджетные средства с учетом подушевого принципа и методов фондодержания, отмечают эксперты.

Сейчас в системе ОМС подушевой принцип оплаты медицинских услуг не востребован, а оплата фактических объемов амбулаторных услуг (по показателям врачебных посещений и числу консультаций, диагностических тестов, процедур и пр.), наоборот, доминирует. В результате поликлиники завышают показатели — так, в России число врачебных посещений на одного жителя в год составляет 9,5 против 6,9 в среднем по ЕС.

Более высокие показатели заболеваемости россиян объясняют только часть этой разницы. Так, в Москве, где уровень заболеваемости не сильно отличается от европейского, на одного жителя в последнее десятилетие приходилось до 12-14 посещений врачей в год. Это, как следует из исследования, указывает на приписывание поликлиниками неоказанных услуг и искусственное дробление каждого случая лечения на ненужные посещения, которые положено оплачивать. Год назад именно в Москве Московский городской ФОМС зафиксировал десятки тысяч жалоб граждан на фиктивное оказание медуслуг, пишет «Коммерсантъ».

В то же время оплата по фактическим объемам помощи не создает у поликлиник экономического стимула заниматься профилактикой. Предупреждение заболеваний складывается из действий, которые сложно оплачивать по бюджетным тарифам,— к ним относятся, например, организация различных пациентских школ и мониторинг состояния пациентов. В результате медуслугой становится вся совокупность действий медперсонала, которые обеспечивают постоянное наблюдение за населением. Однако сейчас поликлиникам выгодно каждое дополнительное обращение пациентов с обострениями хронических заболеваний, что приводит к постоянно растущей частоте вызовов скорой помощи и высокой нагрузке на стационар. С учетом этих факторов, а особенно в условиях сокращения числа больниц, которое произошло за последние три года, поликлиники необходимо финансировать с помощью подушевой оплаты за медуслуги, а впоследствии — в рамках фондодержания.

Метод фондодержания предполагает, что поликлиника, если она сумела предотвратить лечение пациента в стационаре, может претендовать на сэкономленные средства. В результате медучреждениям первичного звена выгодно оставлять у себя пациентов и пролечивать их до наилучшего возможного результата. В перспективе с учетом того же принципа подушевой оплаты можно было бы формировать и объемы медпомощи в рамках основополагающего для системы ОМС документа — программы госгарантий, заменив в ней показатели объема услуг на объем населения и подушевые нормативы.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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4 мнения
<b>Модератор</b>
бух2007
поликлиника, если она сумела предотвратить лечение пациента в стационаре, может претендовать на сэкономленные средства. В результате медучреждениям первичного звена выгодно оставлять у себя пациентов и пролечивать их до наилучшего возможного результата.

 

О, теперь вообще не добьешься направления в стационар. В поликлинике будут людей до смерти залечивать, деньги экономить
Клерк
gordana
, Йошкар-Ола
Метод фондодержания предполагает, что поликлиника, если она сумела предотвратить лечение пациента в стационаре, может претендовать на сэкономленные средства. В результате медучреждениям первичного звена выгодно оставлять у себя пациентов и пролечивать их до наилучшего возможного результата.

 

У моей мамы есть приятельница,не испытывающая никаких проблем со здоровьем. Ей периодически названивает медсестра с просьбами посетить поликлинику.
Теоретически задумали бороться с таким подходом, а на практике может получиться так, что именно таких людей будут "усиленно лечить" ради экономии средств.
Клерк
Kristuha
, Москва
Совсем они там  что-ли из ума выжили... Устроили соревнование.. Лучше бы вернули в школы медработников, чтобы медкабинет  работал там с 8 до 17 пока дети в школе., а то такую фигню сделали.... Дети на физкультуре и на трудах могут травмироваться (  я не говорю о школьных переменах) а медиков нет!!!
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Аноним
, Самара
Да в государственных поликлинниках одни пофтигисты сидят, им на людей плевать, проверено на всей моей семье, и низкий поклон врачам в клиниках, которые спасают людей после этих лекарей
Люди которым это нравится
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Фонд обязательного медстрахования потерял на посредниках 30,5 млрд руб.
 
Новости директору
 
Пациент сможет ознакомиться с записью, сделанной врачом в его карточке
 
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