Клерк.Ру
 

Бизнесмены адаптировались к новой экономической ситуации

29.12.16 14:09
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За год финансовое положение предприятий, по оценкам их руководителей, не стало хуже: плохим финансовое состояние считают не более 16%, ухудшение показателей отмечают все реже, а уверенность в завтрашнем дне в течение года нарастала. Об этом свидетельствуют результаты опроса предпринимателей, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Предприниматели оценивают текущее финансовое положение своего бизнеса как среднее (40%) и хорошее (42%). Негативные оценки давали в основном микро-организации (25% против 14-15% среди остальных компаний).

Ухудшение финансового положения предприятия за год отмечается все реже: если в марте 2016 года об этом сообщали 65% руководителей, то в октябре – 51%. На отсутствие изменений в финансовом благополучии компаний указывают 26% топ-менеджеров, и в течение года эта доля оставалась практически неизменной. Каждый пятый предприниматель рассказал о положительных изменениях в текущем году, и с февраля 2016 года доля таких компаний выросла с 13% до 20%.

Об ухудшении финансовых показателей в октябре 2016 года чаще сообщали руководители средних компаний (56%), нежели крупных (39%). Крупный бизнес более стабилен (33% руководителей указали на отсутствие изменений).

Уверенность в завтрашнем дне сегодня чувствуют 59% руководителей предприятий.

В июле 2016 года предпринимателей спрашивали о том, какова основная причина, препятствующая развитию их бизнеса. Большинство опрошенных назвали снижение покупательской способности населения, клиентов (25%). Нередко звучали такие доводы как экономический кризис и санкции (18%), отсутствие поддержки от государства и высокие налоги (15%). Отсутствие финансирования и сложность в получении кредитов отмечали 7%, и такая же доля сетует на возросшую конкуренцию.

Ольга Стасевич, руководитель направления корпоративных исследований Аналитического центра НАФИ: «Предприниматели адаптировались к экономической ситуации, но число позитивно настроенных все еще ниже, чем до кризиса. К примеру, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 9% возросло количество утверждающих, что положение их компаний ухудшилось, в основном за чет тех, кто ранее отмечал, что изменений нет. В этой связи логичен рейтинг барьеров для развития бизнеса по версии опрошенных предпринимателей, возглавляет который снижение потребительского спроса. Любопытно, что по результатам других исследований НАФИ, предприниматели воспринимают текущие сложности как маркеры «зон роста» собственных компетенций и чаще говорят о необходимости «прокачки» знаний по стратегическому развитию, эффективному финансовому планированию, а также маркетингу и PR».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
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Izem
, Москва
Странно, а у меня другая статистика (опрашивал своих многочисленных знакомых) - процентов 70-75 считают, что у них на работе проблемы, пятая часть из этих 75% вышли в решим "экономии-на-всём"... А за год закрылись или приостановили бизнес процентов 10-15...
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