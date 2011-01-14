За праздники доллар может упасть до 59 рублей
30.12.16 15:15
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И если у нас впереди зимние каникулы, на Западе пошли уже полноценные торговые будни, где часто наблюдаются крупные движения после затишья в последние две недели года, связанного с празднованием католического Рождества. Нефть, вполне вероятно, продолжит тренд на рост и может показать новые максимумы. Прорыв же по доллар-рублю психологического уровня в 60 рублей за доллар может спровоцировать массовое закрытие длинных позиций по паре. Впрочем, учитывая, что нефть в рублях в моменте находится достаточно высоко, на отметке 3420, рубль может заметно вырасти и при небольшом росте цены нефти. Кроме того, если на forex пара евро-доллар в ближайшее время вернется выше отметки 1.05 и начнет движение к 1.08, это окажет заметное понижательное давление на курс доллара против рубля. Так что за праздники доллар-рубль имеет шансы показать отметку 59.50 или даже 59.
В общем, полагаем, что доллар в ближайшие дни начнет ускоренно падать по широкому фронту активов, начиная от меди, и заканчивая даже японской иеной. Правда, падение доллар-иены может несколько негативно сказаться на состоянии мировых фондовых рынков, поскольку иена была фондирующей валютой. Однако нельзя не отметить, что фондовые рынки, особенно американский, значительно оторвались в росте от цен на сырье. Теперь пришла пора роста для других активов, как сырьевых товаров, так и противостоящих доллару валют.
Обзор подготовил аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Алексей Михеев
Сегодняшние торги говорят о несколько ином движении...
как всегда доллар туда-сюда скачет