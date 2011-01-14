За праздники доллар может упасть до 59 рублей

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Итак, если в прошлом обзоре в среду вечером мы хвалили рубль и жалели атакованный долларом евро, который никак не мог начать рост, то в четверг вечером ситуация обратная. Доллар-рубль смог показать за прошедшие сутки минимум только на 60.12, и затем пошел в отскок, поднимался в четверг к 60.79. А вот падение на евро-долларе в среду, как мы и полагали, было лишь попыткой взять быков по евро на испуг, затем пара пошла вверх и уже поднималась до 1.0492. И это без какого-либо видимого повода. А ведь сутки назад цена была на 1.0372 и техническая картина для евро казалась безнадежной. Однако рост начался в среду после 20.20 Мск (кстати, в 21.00 Мск заканчивался аукцион Казначейства США по 5-летним нотам на 34 млрд. долл.), и продолжался всю ночь, утро и день. Полагаем, что настал, наконец, момент, когда евро-доллар пустят выше 1.05, и тогда начнется самое настоящее ралли против доллара на forex.И если у нас впереди зимние каникулы, на Западе пошли уже полноценные торговые будни, где часто наблюдаются крупные движения после затишья в последние две недели года, связанного с празднованием католического Рождества. Нефть, вполне вероятно, продолжит тренд на рост и может показать новые максимумы. Прорыв же по доллар-рублю психологического уровня в 60 рублей за доллар может спровоцировать массовое закрытие длинных позиций по паре. Впрочем, учитывая, что нефть в рублях в моменте находится достаточно высоко, на отметке 3420, рубль может заметно вырасти и при небольшом росте цены нефти. Кроме того, если на forex пара евро-доллар в ближайшее время вернется выше отметки 1.05 и начнет движение к 1.08, это окажет заметное понижательное давление на курс доллара против рубля. Так что за праздники доллар-рубль имеет шансы показать отметку 59.50 или даже 59.В общем, полагаем, что доллар в ближайшие дни начнет ускоренно падать по широкому фронту активов, начиная от меди, и заканчивая даже японской иеной. Правда, падение доллар-иены может несколько негативно сказаться на состоянии мировых фондовых рынков, поскольку иена была фондирующей валютой. Однако нельзя не отметить, что фондовые рынки, особенно американский, значительно оторвались в росте от цен на сырье. Теперь пришла пора роста для других активов, как сырьевых товаров, так и противостоящих доллару валют.Обзор подготовил аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Алексей Михеев