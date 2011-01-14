В Калининграде чиновникам запретили Facebook, Яндекс, Skype и Gmail

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В муниципальных учреждениях Калининграда введён запрет на использование «продуктов и услуг иностранных интернет-компаний». К приказу, подписанному заместителем главы администрации города Анной Апполоновой, прилагается список «вражеского» программного обеспечения и рекомендованные для применения российские аналоги, передает «Новый Калининград».

Запрет распространяется как на подведомственные возглавляемому Апполоновой комитету по социальной политике организации, так и на сотрудников комитетов по социальной политике и по образованию городской администрации.

Среди попавших под запрет продуктов — мессенджеры Skype, Facebook Messenger, Viber и WhatsApp, электронная почта Gmail Dropbox, Yahoo, Hotmail и даже Яндекс-почта, облачные хранилища Dropbox, Google диск, Яндекс.Диск, Microsoft One Drive, аналитические сервисы Google Metrics и Яндекс.Метрика, а также сервисы для управления сайтами Google Sites, Profis CMS и другие.

В качестве альтернативы предлагается использовать сервис «1С-Битрикс», ICQ и QIP.