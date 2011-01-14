Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО

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С 1 января 2017 года все страховые компании, которые имеют лицензию на заключение договоров ОСАГО, обязаны заключать договор ОСАГО в электронном виде на всей территории РФ.

Купить полис можно на сайте страховой компании в интернете, не выходя из дома. Приобрести электронный полис ОСАГО смогут и водители-новички, сведения о которых не содержатся в единой информационной базе. Кроме того, купить электронную страховку можно будет и на новый автомобиль, передает пресс-служба ЦБ.

Процедура покупки электронного полиса достаточно простая, для нее потребуются те же самые документы, что и для приобретения полиса в офисе, – паспорт, водительское удостоверение, ПТС и диагностическая карта (для автомобилей старше трех лет).

Для оформления электронного полиса ОСАГО необходимо пройти регистрацию на сайте страховой компании и получить от нее идентификаторы для доступа в личный кабинет – логин и пароль. Идентификаторы передаются автовладельцу по электронной почте, СМС-сообщением либо при личном обращении в офис страховой компании. Для покупки полиса ОСАГО после авторизации на официальном сайте страховщика необходимо заполнить заявление в электронной форме.

Страховая компания обязана предоставить возможность оплаты электронного полиса ОСАГО банковской картой на своем официальном сайте. Электронный полис ОСАГО будет отправлен на электронную почту. Электронный полис также будет храниться в личном кабинете. Автовладелец также по желанию может получить полис ОСАГО на бланке строгой отчетности, при этом необходимо будет оплатить услуги почтовой доставки. Бумажный полис на привычном бланке строгой отчетности и полис в электронном виде абсолютно равнозначны с точки зрения законодательства.

Автовладельцу, заключившему договор ОСАГО онлайн, необходимо распечатать бланк полиса и возить с собой для предъявления сотрудникам полиции при необходимости.

Страховые компании обязаны обеспечить непрерывную и бесперебойную работу своих сайтов. Банк России установил специальные требования в этом направлении, которые должны будут соблюдать все страховщики. Это позволит избежать ситуаций, когда сайты постоянно «висят» или закрыты на технологические работы и приобрести полис в связи с этим невозможно. Так, например, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки. При необходимости проведения плановых технических работ (не чаще 1 раза в меся) страховая компания будет обязана разместить не менее чем за сутки до их начала на главной странице своего сайта уведомление с указанием даты и времени их окончания.

Кроме того, информационные системы страховщиков и РСА должны быть настроены таким образом, чтобы обеспечить заключение договора в течение 30 минут с момента направления через сайт надлежащим образом оформленного заявления на страхование. Это позволит пресечь такие злоупотребления, как, например, длительный показ рекламы во время покупки.

Банк России будет контролировать, как страховщики соблюдают требования по бесперебойности продаж электронных полисов ОСАГО.