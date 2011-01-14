Клерк.Ру
 

Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО

09.01.17 11:31
Просмотров: 

С 1 января 2017 года все страховые компании, которые имеют лицензию на заключение договоров ОСАГО, обязаны заключать договор ОСАГО в электронном виде на всей территории РФ.

Купить полис можно на сайте страховой компании в интернете, не выходя из дома. Приобрести электронный полис ОСАГО смогут и водители-новички, сведения о которых не содержатся в единой информационной базе. Кроме того, купить электронную страховку можно будет и на новый автомобиль, передает пресс-служба ЦБ.

Процедура покупки электронного полиса достаточно простая, для нее потребуются те же самые документы, что и для приобретения полиса в офисе, – паспорт, водительское удостоверение, ПТС и диагностическая карта (для автомобилей старше трех лет).

Для оформления электронного полиса ОСАГО необходимо пройти регистрацию на сайте страховой компании и получить от нее идентификаторы для доступа в личный кабинет – логин и пароль. Идентификаторы передаются автовладельцу по электронной почте, СМС-сообщением либо при личном обращении в офис страховой компании. Для покупки полиса ОСАГО после авторизации на официальном сайте страховщика необходимо заполнить заявление в электронной форме.

Страховая компания обязана предоставить возможность оплаты электронного полиса ОСАГО банковской картой на своем официальном сайте. Электронный полис ОСАГО будет отправлен на электронную почту. Электронный полис также будет храниться в личном кабинете. Автовладелец также по желанию может получить полис ОСАГО на бланке строгой отчетности, при этом необходимо будет оплатить услуги почтовой доставки. Бумажный полис на привычном бланке строгой отчетности и полис в электронном виде абсолютно равнозначны с точки зрения законодательства.

Автовладельцу, заключившему договор ОСАГО онлайн, необходимо распечатать бланк полиса и возить с собой для предъявления сотрудникам полиции при необходимости.

Страховые компании обязаны обеспечить непрерывную и бесперебойную работу своих сайтов. Банк России установил специальные требования в этом направлении, которые должны будут соблюдать все страховщики. Это позволит избежать ситуаций, когда сайты постоянно «висят» или закрыты на технологические работы и приобрести полис в связи с этим невозможно. Так, например, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки. При необходимости проведения плановых технических работ (не чаще 1 раза в меся) страховая компания будет обязана разместить не менее чем за сутки до их начала на главной странице своего сайта уведомление с указанием даты и времени их окончания.

Кроме того, информационные системы страховщиков и РСА должны быть настроены таким образом, чтобы обеспечить заключение договора в течение 30 минут с момента направления через сайт надлежащим образом оформленного заявления на страхование. Это позволит пресечь такие злоупотребления, как, например, длительный показ рекламы во время покупки.

Банк России будет контролировать, как страховщики соблюдают требования по бесперебойности продаж электронных полисов ОСАГО.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Написать свое мнение
16 мнений
Аватар
Аноним
, Волгоград
В Волгограде невозможно оформить электронный полис ОСАГО ни в одной компании. 09.01.2017 год. Все праздники и сегодня ничего не выходит
Клерк
yante
, Новороссийск
А в чем тот контроль будет заключаться???
Или чтобы доказать, нужно будет "самому завязаться в узел"???
Надо будет проехать у нас, в Новороссийске, проверить, как соблюдаются "указания правительства"...
Аватар
Аноним
, Уфа
В Башкортостане невозможно оформить ОСАГО  онлайн и центральном офисе Росгострах, кроме как с доп.услугами и то по очереди. г. Туймазы.
Аватар
Аноним
, Краснодар

Аноним, Вы писали:

Ивановская область не мог оформить ОСАГО в Россгострах. 8 и 9 января 2017 года.

 

МНЕ ИНТЕРЕСНО КУДА ВЫ СОБРАЛИСЬ" ПРОЕХАТЬ ПРОВЕРИТЬ....."ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС МОЖНО ЗАКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО ЧАСНОМУ ЛИЦУ, С ЛИЧНОГО КОМПЬЮТЕРА ,ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН ЯВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ,В ОФИСАХ   КОМПАНИИ ОКАЗЫВАТЬ  ДАННУЮ УСЛУГУ ЗАПРЕЩЕНО.ПОЭТОМУ  ОТКРЫВАЙТЕ ЛИЧНЫЙ КОМПЬЮТЕР,СОБИРАЙТЕ МОЗГИ В КУЧКУ И ДЕРЗАЙТЕ...
<b>Модератор</b>
бух2007
не могу оформить осаго в краснодарском крае по интернету

 

А если верить РСА, Краснодарский край - лидер по продаже электронных полисов)) http://www.klerk.ru/boss/news/455961/
Аватар
Аноним
, Пенза

Третий день ни в одной компании г. Пензы Пензенской области невозможно оформить ОСАГО on-line. Обращения в компании ни к чему не приводят. со слов работников у них все в порядке. 

Аватар
Аноним
, Иркутск
Липецкая область ни одна компания не может предоставить полис осаго,в течении 3х дней различные отговорки.И главное что во все виноват РСА
Люди которым это нравится
Новости директору
 
Закон о натуральном возмещении по ОСАГО прошел первое чтение в Госдуме
 
Юридические новости
 
Правительство предлагает доработать законопроект об ОСАГО
 
Новости директору
 
ЦБ с 2018 года будет самостоятельно рассчитывать тарифы по ОСАГО
 
Новости директору
 
Минфин подготовил проект поправок по реформе системы тарифов в ОСАГО
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения1
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
00:02
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Для досрочного выхода из декретного отпуска работник пишет заявление»
вчера, 23:45
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Для досрочного выхода из декретного отпуска работник пишет заявление»
вчера, 23:44
Аноним прокомментировал материал «Из-за подозрений банка компании не удалось перечислить деньги поставщику»
вчера, 23:24
Аноним прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
вчера, 23:17
Клерк
Евгения Абрамова прокомментировал материал «По каким признакам вскрываются мнимые возвраты покупателям денег за товары»
вчера, 22:31
Клерк
Veronika88 прокомментировал материал «Для досрочного выхода из декретного отпуска работник пишет заявление»
вчера, 22:28
Клерк
yante прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
вчера, 21:37
Клерк
yante прокомментировал материал «Новогодние поправки: Справки о доходах физлиц теперь с новыми кодами»
вчера, 21:35
Клерк
shurup-nt@yandex.ru прокомментировал материал «Новогодние поправки: Справки о доходах физлиц теперь с новыми кодами»
вчера, 21:26
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
вчера, 21:22
Аноним прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
вчера, 21:17
Клерк
shiryaevpro прокомментировал материал «Онлайн-кассы, страховые взносы в ФНС, КБК и налог на прибыль 2017-го года»
вчера, 21:09
Аноним прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
вчера, 21:05
Аноним прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
вчера, 20:56
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "СПЕКТР"»
вчера, 20:43
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы – 2016 – 2017: переходные положения»
вчера, 19:43
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Минкомсвязью определен критерий территорий для применения ККТ без онлайн-передачи данных»
вчера, 19:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал « Полный список КБК по налогам, сборам и взносам на 2017 год»
вчера, 19:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ФНС внесла изменения в декларацию по ЕНВД»
вчера, 19:25
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы – 2016 – 2017: переходные положения»
вчера, 19:23
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Книгу учета доходов и расходов по УСН дополнили новым разделом»
вчера, 19:23
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
вчера, 19:22
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
вчера, 19:21
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС»
вчера, 19:18
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «- Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»
вчера, 19:17
Аноним прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
вчера, 19:08
Аноним прокомментировал материал «- Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»
вчера, 18:48
Аноним прокомментировал материал «Почему не стоит избегать вакансий кадровых агентств»
вчера, 18:48
Аноним прокомментировал материал «С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС»
вчера, 18:19
Аноним прокомментировал материал «С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС»
вчера, 18:17
Аноним прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
вчера, 18:05
Аноним прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
вчера, 18:02
Аноним прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
вчера, 17:57
Аноним прокомментировал материал «Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%»
вчера, 17:07
Аноним прокомментировал материал «Книгу учета доходов и расходов по УСН дополнили новым разделом»
вчера, 17:03
еще
 