Минфин скорректировал концепцию индивидуального пенсионного капитала

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Минфин и ЦБ поправили свою концепцию пенсионной реформы, предполагающую, что накопления будут формироваться вне обязательной пенсионной системы . Изменений два, и они принципиальны. Первое касается так называемых «молчунов», которые будут автоматически подключаться к новой системе. Второе — налоговых льгот. Минфин решил учесть возражения коллег из социального блока правительства, что льготы не должны предоставляться работодателям за счет страховых взносов. Об этом «Известиям» рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, новая концепция налоговых льгот сейчас просчитывается.

Ранее предполагалось, что если так называемые «молчуны», чьи накопления находятся под управлением ВЭБа, не переведут средства в один из негосударственных пенсионных фондов, то их деньги будут автоматически преобразованы в баллы и направлены в страховую часть. Сейчас Минфин изменил схему, так как такой вариант с «молчунами» может привести к снижению стоимости баллов и разбалансировке пенсионной системы.

По словам замминистра финансов, чтобы не допустить снижения стоимости баллов, предполагается, что «молчуны», как и люди, чьи накопления находятся в НПФ, будут подключены к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) автоматически, то есть по умолчанию. Лишь деньги граждан, которые сами откажутся от накопительной пенсии и отпишутся от ИПК, попадут в страховую часть.

— Мы полагаем, что их будет не слишком много, — подчеркнул Алексей Моисеев. — Предусмотрели возможность выбора, который «молчуны» могут сделать осознанно. Они могут продолжать копить и выбрать НПФ, а могут копить деньги в баллах.

Однако главная претензия к пенсионной реформе со стороны соцблока заключалась как раз в том, что люди будут подключаться к ИПК по умолчанию. Это, как неоднократно говорили представители Минтруда и ПФР, можно рассматривать как нарушение прав застрахованных. Для Минфина автоматическая подписка является принципиальной, еще раз подтвердил Алексей Моисеев. Он сообщил, что концепция уже юридически проработана и от нее отказываться финансовое ведомство не будет.

По словам советника президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Валерия Виноградова, если стоит задача привлечь в систему ИПК максимальное количество людей, то «молчунов» могут автоматически подключить к ней. По его мнению, расчет может сработать, поскольку люди, которые не делали ничего со своими накоплениями, вряд ли предпримут что-то и впоследствии.

— Поскольку планируется, что в первый год отчисления не предусмотрены, а во второй год они составят всего лишь 1%, то граждане просто не сразу заметят, что подключены к новой системе. А дальше, я думаю, сработает и широкая кампания по разъяснению преимуществ ИПК со стороны Минфина и ЦБ, — полагает Валерий Виноградов.

С этим не согласна старший научный сотрудник Аналитического центра финансовых исследований Научно-исследовательского финансового института Татьяна Омельчук. Она считает, что расчеты на инертность «молчунов» на этот раз вряд ли оправдаются и они будут выходить из системы.

— Сейчас люди будут более активны, поскольку столкнутся с перспективой уплачивать взносы из своей зарплаты в квазидобровольную систему, — полагает она.