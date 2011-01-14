Минздрав предлагает навсегда запретить продажу табака всем родившимся в 2015 году и позже

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Минздрав подготовил антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Один из самых революционных пунктов концепции — запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Такой запрет может начать действовать в 2033 году.

Документ подготовлен по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой командой специалистов по общественному здоровью под руководством Олега Салагая — одного из авторов действующего российского антитабачного законодательства.

Действующий сейчас 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» уже принес результаты. По данным опросов, в 2016 году распространенность потребления табака среди взрослого населения страны снизилась с 39% (в 2009 году) на 6% и составляет 33%, передают «Известия».

Однако эксперты, участвовавшие в разработке антитабачной концепции, считают, что этого недостаточно.

По данным Минздрава РФ, потери потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертностью, обусловленной курением, в среднем составляют у мужчин 9 лет, у женщин — 5,6. С учетом потерь лет потенциальной жизни или непрожитых лет вследствие преждевременных смертей от всех причин, связанных с курением, упущенная выгода в производстве ВВП составляет около 2% ВВП.

Новая концепция еще сильнее ужесточает отношение к курильщикам. Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них. Нельзя будет курить на расстоянии 3 м от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и даже в личном автомобиле в присутствии детей. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения. Даже если это ваша собственная квартира.

Но самым главным нововведением может стать запрет на продажу табака лицам, рожденным в 2015 году и позже, после достижения ими совершеннолетия.