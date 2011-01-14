Рубль растёт даже на праздниках

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Новогодние каникулы в России завершились. Несмотря на то, что торги на Московской биржи проходили с 3 по 6 января, Индекс ММВБ не смог продемонстрировать рост: итоговое изменение – минус 0.8% относительно уровней закрытия 2016 года. Индекс РТС поднялся на 2%, отражая укрепление курса национальной валюты к доллару США. Снижение пары доллар-рубль ниже круглой отметки 60 является, пожалуй, главным событием первой недели нового года. Котировки Brent продолжают двигаться на север на фоне начала исполнения странами ОПЕК своих обещаний по сокращению добычи. Это оказывает существенную поддержку курсу рубля. Если не произойдёт выраженного ухудшения конъюнктуры нефтяного рынка, рубль способен укрепиться ещё на 3% относительно бивалютной корзины. Тренд на укрепления национальной валюты остаётся в силе, процентные ставки способствуют развитию carry trade, а ожидания нормализации отношений с США поддерживает аппетит к российскому риску в целом. При этом конъюнктура рынка нефти остаётся определяющим фактором для курса национальной валюты. А для нефтяного рынка, в свою очередь, ключевым остаётся вопрос скорости восстановления сланцевой нефтедобычи в США.Из других значимых движений минувшей недели обращаем внимание на сильный рост стоимости платиноидов - палладий на 12%, платина на 8%, что должно поддерживать интерес инвесторов к акциям ГМК Норильский никель.Стоит отметить, что интерес к действиям мировых центробанков на время уходит на второй план. После декабрьского повышения ставки ФРС нас ждёт пауза в дальнейших шагах регуляторов. И Федрезерв, и ЕЦБ и Банк Японии совсем недавно корректировали свою политику. Новых решений ждать пока что не стоит. Была интрига в отношении протоколов декабрьского заседания FOMC, но никаких сюрпризов не случилось. По всей видимости, следующим важным событием для рынков станет вступление в должность Д.Трампа и его первые шаги на посту президента. Помимо действий на внешнеполитической арене, инвесторов будут интересовать перспективы реализации фискальных стимулов, составивших основу предвыборной экономической программы 45 президента США. Начало работы по подготовке бюджета на следующий год обещает оказать влияние и на политику Федрезерва.Обзор подготовил главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев