Рубль растёт даже на праздниках
09.01.17 13:29
Просмотров:
Из других значимых движений минувшей недели обращаем внимание на сильный рост стоимости платиноидов - палладий на 12%, платина на 8%, что должно поддерживать интерес инвесторов к акциям ГМК Норильский никель.
Стоит отметить, что интерес к действиям мировых центробанков на время уходит на второй план. После декабрьского повышения ставки ФРС нас ждёт пауза в дальнейших шагах регуляторов. И Федрезерв, и ЕЦБ и Банк Японии совсем недавно корректировали свою политику. Новых решений ждать пока что не стоит. Была интрига в отношении протоколов декабрьского заседания FOMC, но никаких сюрпризов не случилось. По всей видимости, следующим важным событием для рынков станет вступление в должность Д.Трампа и его первые шаги на посту президента. Помимо действий на внешнеполитической арене, инвесторов будут интересовать перспективы реализации фискальных стимулов, составивших основу предвыборной экономической программы 45 президента США. Начало работы по подготовке бюджета на следующий год обещает оказать влияние и на политику Федрезерва.
Обзор подготовил главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев