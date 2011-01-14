ФТС России: правила оформления иностранных товаров через экспресс-доставку остались прежними

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ФТС России не вводила изменений в правила оформления ввозимых международных почтовых отправлений и экспресс-грузов, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте таможенной службы.

ФТС решила дать соответствующие разъяснения в связи с появлением в ряде СМИ комментариев, касающихся оформления иностранных товаров, доставляемых экспресс-перевозчиками.

Федеральная таможенная служба проводит плановые мероприятия по контролю за соблюдением правил ввоза товаров c использованием международных почтовых отправлений и экспресс-перевозок.

Проверочные мероприятия основываются на принципах выборочности контроля. Они затрагивают незначительную часть общего объема товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и перемещаемых экспресс-перевозчиками в адрес физических лиц. В 2017 году доля попавших под контроль таких товаров составила менее 1% от их общего количества.

Особое внимание в ходе проведения мероприятий уделяется проверке соответствия заявленных сведений о получателе товаров фактическим данным.