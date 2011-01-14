Бесплатную приватизацию жилья могут сделать бессрочной

Просмотров:

Судьба бесплатной приватизации должна решиться предстоящей весной. Точку намерены поставить депутаты Госдумы.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, в весеннюю сессию будет принято решение - сделают ее бессрочной для всех или только для отдельных категорий россиян.

Он уточнил, что тема бесплатной приватизации тесно связана с вопросами расселения людей из аварийного жилья и развитием арендного жилья, передает «Российская газета».

Бесплатная приватизация жилья, напомним, должна была закончиться 1 марта 2010. После этого срок несколько раз переносился. По последней версии закона он должен истечь 1 марта 2017 года.

Так же в ближайшей перспективе Госдума должна рассмотреть законопроект о запрете использовать в качестве гостиницы жилое помещение. Если его примут, владельцам хостелов придется спрашивать соседей по подъезду, согласны ли они с открытием или функционированием этой гостиницы.