Внесены изменения в правила взимания коммунальных платежей

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С 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включаться в плату за содержание общего имущества. Об этом говорится в Постановлении Правительства от 26 декабря 2016 года №1498.

Соответствующие изменения ранее были внесены в Жилищный Кодекс РФ. Подписанным постановлением внесены поправки в ряд нормативных правовых актов Правительства России.

Устанавливается, что такие расходы будут учитываться в размере нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых не позднее 1 июня 2017 года, и не должны их превышать, если другое не предусмотрено общим собранием собственников.