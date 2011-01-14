Краснодарский край стал лидером по продажам электронных полисов ОСАГО

Просмотров:

Российский союза автостраховщиков (РСА) фиксирует лавинообразный рост числа заключенных договоров ОСАГО в электронном виде. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

"Несмотря на праздничные дни, мы увидели взрывной рост интереса к заключению договоров ОСАГО в электронном виде. За первую неделю января число заключенных договоров по сравнению с последней неделей декабря 2016 года выросло в два раза, а в сравнении с первой неделей января прошлого года - в 15 раз", - сказал он.

Так, по его данным, в целом за первую неделю января 2017 года (1-7 января) было продано 15,957 тыс. полисов е-ОСАГО.

"В среднем в неделю в России заключается около 800 тыс. договоров ОСАГО. Исходя из этих данных, можно говорить, что доля онлайн-продаж за первую неделю января составила 2%", - отметил И.Юргенс.

На текущий момент в среднем за сутки заключается 2130 электронных договоров ОСАГО. "С учетом того, что сегодня лишь первый рабочий день и люди только вернулись с отдыха, дальше эти цифры будут расти. Например, за неполный рабочий день 9 января было заключено уже 3 тыс. договоров в электронном виде", - добавил И.Юргенс. Для сравнения, в декабре 2016 года в среднем в сутки заключалось 1063 договора ОСАГО в электронном виде.

По состоянию на 8 января фактические продажи осуществляли 54 страховые компании.

В тройку регионов-лидеров по продаже электронных полисов вошли Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области.

Напомним, на днях Банк России разместил информационное сообщение, в котором заявил, что будет контролировать, как страховщики соблюдают требования по бесперебойности продаж электронных полисов ОСАГО.

В комментариях к этому материалу читатели Клерк.ру из разных регионов пишут негодующие отзывы, отмечая, что им так и не удалось оформить электронный полис.