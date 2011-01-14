Россияне считают, что иностранные актеры стремятся получить российское гражданство из-за низких налогов

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ВЦИОМ представил сегодня данные исследования об отношении россиян к предоставлению российского гражданства иностранным деятелям искусства и спорта.

Факты предоставления российского гражданства ряду известных актеров, спортсменов и др. (в частности, Жерару Депардье, Стивену Сигалу) приобрели широкую известность в нашей стране: слышали об этом 95% россиян, в т.ч. 46% информированы, по их словам, достаточно хорошо. Подобные случаи воспринимаются нашими согражданами скорее положительно (49%) или безразлично (34%), чем отрицательно (15%).

Основными причинами выбора российского гражданства респонденты, с одной стороны, называют положительное отношение к России, ее культуре (15%), высокий авторитет нашей страны (14%), более благоприятные условия жизни (7%), с другой, - стремление уехать из стран с высокими налоговыми ставками (22%), расхождение в политических взглядах с властями родных государств (11%).

Ученым и преподавателям, а также квалифицированным специалистам, по оценкам россиян, необходимо предоставить гражданство в первую очередь.

Данные комментирует директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова: «Цели получения российского гражданства знаменитыми зарубежными деятелями искусства и выдающимися спортсменами могут быть различны, однако каждое такое решение основывается на рациональной оценке тех или иных преимуществ нашей страны: для одних это более комфортные условия для ведения бизнеса, для других – получение возможностей для самореализации в профессиональной сфере, для третьих – приобщение к русской культуре с присущими ей духовно-нравственными ориентирами и ценностями. Каковы бы ни были факторы выбора, такие обращения свидетельствуют о высоком интересе и уважении к нашей стране, признании ее авторитета. Результаты исследования еще раз подтверждают актуальность решения проблемы повышения качества миграционных потоков в Российскую Федерацию: россияне считают важным привлечение в страну квалифицированных специалистов, ведущих зарубежных ученых. И наметившийся тренд вселяет надежду, что эта задача может быть успешно решена».