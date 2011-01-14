Жители Подмосковья потратили на Новый год 15 миллиардов рублей

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В Министерстве потребительского рынка и услуг Московской области подсчитали, сколько денег потратили жители региона на празднование Нового года. "15 миллиардов рублей - это минимум", - утверждает глава министерства Владимир Посаженников.

Новогодний стол в этом году обошелся гражданам в среднем в 1,5 тысячи рублей с человека, пишет «Российская газета». По словам Посаженникова, в составе новогодней корзины были все необходимые продукты - ингредиенты для традиционных салатов, мясо и птица, фрукты и овощи, красная икра, колбасные и рыбные деликатесы, сладости, соки и алкоголь.

Среднюю стоимость подарочного набора в Минпотребрынка оценили в 700 рублей.