Клерк.Ру
 

Кубанский губернатор предложил установить минимальную цену на вино

11.01.17 10:31
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания по развитию виноделия, выступил с инициативой по установлению на федеральном уровне минимальной цены на вино.

По словам главы региона, необходимо ввести минимальную цену на вино по аналогии с шампанским, когда в июне 2016 года приказом Минфина в РФ установлена минимальная розничная цена на шампанское в размере 164 рублей за 0,75 л.

– Минимальная цена на бутылку вина гарантировано спасет от подделок и даст возможность выпускать качественное кубанское вино, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор поручил краевому минсельхозу подготовить соответствующее обращение и выйти с ним на федеральный уровень, передает пресс-служба региональной администрации.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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, Москва
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