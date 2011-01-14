В 2016 году инфляция составила 5,4%

Просмотров:

Росстат опубликовал накануне сведения об индексе потребительских цен. По данным ведомства инфляция в России за 2016 год составила 5,4%.

При этом продукты за год подорожали на 4,6%. Самое большое подорожание отмечено по сливочному маслу. Его цена за год выросла на 20,5%. Молочная продукция подорожала на 9,5%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце декабря 2016 г. составила 3701,9 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла с начала года на 3,5%.