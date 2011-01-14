Уже можно говорить о начале тренда на падение доллара

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Итак, пара евро-доллар продолжает держаться выше 1.05, а утром во вторник поднималась выше 1.06. Такая устойчивость евро на локальных максимумах на неделе, когда Казначейство США проводит серию размещений нот/бондов, говорит о том, что движение вверх имеет устойчивую природу, это уже тренд.

Во вторник размещается 3-летних нот на 24 млрд. долл., в среду 10-летних нот на 20 млрд. долл., в четверг 30-летних бондам на 12 млрд. долл. Объемы стандартные, такие же, как месяц назад. Объем чистого привлечения по этим облигациям с датой расчета на 17 января уже известен, составляет 8.4 млрд. долл. (см. таблицу).

Зато на этой неделе по биллям (bills, векселям, короткому долгу) размер чистого погашения с датой расчета 12 января составляет 12 млрд. долл. (в таблице цифра взята в скобки, означает погашение, pay down). Как видно, в январе погашения по короткому долгу превышают привлечение по длинному (coupons, купонные бумаги, т.е. облигации), такая же динамика наблюдалась в декабре. Причем, учитывая, что на этой неделе 4-недельных биллей снова размещается на 45 млрд. долл., как и 4 недели назад (динамика предложения в последние недели – 45-55-50-45-45 млрд. долл. соответственно), получается, что здесь мы имеем нулевое сальдо. И те 12 млрд. долл. чистого погашения, которые мы видим в таблице, получены только за счет того, что объемы по 3-мес. и 6-мес. биллям, размещенные в этот понедельник, были ниже, чем соответствующие старые выпуски, погашаемые 12 января. А вот эта тенденция уже, очевидно, надолго. Если по 4-недельным биллям оборачиваемость коротка, и за месяц-два путем снижения объемов привлечения можно быстро сократить объем долга по этому виду бумаг (поэтому именно объемом предложения 4-недельных биллей – самый лучший краткосрочный индикатор, сигнализирующий об окончании цикла привлечения), то 3-недельные и 6-недельные векселя, соответственно, в 3 и 6 раз более инертны. По этим типам векселей пиковые объемы мы видели осенью, тогда несколько недель предлагались 42 и 36 млрд. долл. соответственно (рекорд был 42/42), а в последние недели по понедельникам размещается лишь 34 и 28 млрд. долл. 3-мес. и 6-мес. соответственно. То есть короткий долг по этим типам векселей будет сокращаться стабильно долго, эта тенденция на квартал минимум, то есть каждую неделю по этим типам бумаг 8-12 млрд. долл. долга будет погашаться только за счет 3-мес. и 6-мес. биллей.

А это и означает, что долларовая ликвидность вследствие погашения долга будет выходить на рынки и оказывать давление на курс доллара. Кстати, можно прекрасно понять Казначейство, почему оно осенью агрессивно размещало короткий долг, а теперь снизило объемы предложения, ведь теперь, после повышения ставки ФРС в декабре, привлечение будет обходится дороже. Погашение долга будет происходить за счет сокращения запасов Казначейства США на счетах ФРС, где-то на 300 млрд. долл. уменьшится операционный кэш за 1 кв. 2017 года, соответственно, 300 млрд. долл. выйдут на рынки. И это единственный фактор, который сейчас имеет значение для курса доллара.

Так что наши цели по главной паре по-прежнему выше 1.15, а 1.15 будет пробит уже в течение 1 кв. этого года.

Обзор подготовил аналитик ВТБ24 Алексей Михеев