У чиновника Росприроднадзора изъяли имущество, так как он не смог доказать на какие деньги оно куплено
Казанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку достоверности сведений о доходах и расходах начальника отдела правового обеспечения управления Росприроднадзора по Республике Татарстан.
Установлено, что государственным служащим было приобретено имущество, стоимость которого превысила общий доход начальника отдела, его супруги и несовершеннолетних детей за последние три года.
Сведения, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, государственным служащим не представлены.
В ходе проверки начальник отдела правового обеспечения уволился из органа государственной власти субъекта по собственному желанию.
С целью взыскания имущества в доход государства природоохранный прокурор обратился с исковым заявлением в суд, сообщает Генпрокуратура.
Решением суда имущество бывшего начальника отдела правового обеспечения управления Росприроднадзора по Республике Татарстан на сумму около 1 млн рублей обращено в доход Российской Федерации
запрещают нам ковырять в носугрозят такими огромными штрафами за несдачу какого-то невнятного отчета!
бух2007, Вы писали:
Это меньше 14000/мес на человека... Реально странные дела творятся в нашем государстве..
Понятно, что это очередная показуха. Интересно, как посчитали доходы у несовершеннолетних детей? Скорее всего, место какому-нибудь своему человечку понадобилось.
бух2007, Вы писали:
Естественно. Крупные похитители похихикивают и дальше берут дружбу-2 и пилят и пилят и пилят ....