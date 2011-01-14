У чиновника Росприроднадзора изъяли имущество, так как он не смог доказать на какие деньги оно куплено

Просмотров:

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку достоверности сведений о доходах и расходах начальника отдела правового обеспечения управления Росприроднадзора по Республике Татарстан.

Установлено, что государственным служащим было приобретено имущество, стоимость которого превысила общий доход начальника отдела, его супруги и несовершеннолетних детей за последние три года.

Сведения, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, государственным служащим не представлены.

В ходе проверки начальник отдела правового обеспечения уволился из органа государственной власти субъекта по собственному желанию.

С целью взыскания имущества в доход государства природоохранный прокурор обратился с исковым заявлением в суд, сообщает Генпрокуратура.

Решением суда имущество бывшего начальника отдела правового обеспечения управления Росприроднадзора по Республике Татарстан на сумму около 1 млн рублей обращено в доход Российской Федерации