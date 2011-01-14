Клерк.Ру
 

У чиновника Росприроднадзора изъяли имущество, так как он не смог доказать на какие деньги оно куплено

11.01.17 16:11
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Казанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку достоверности сведений о доходах и расходах начальника отдела правового обеспечения управления Росприроднадзора по Республике Татарстан.

Установлено, что государственным служащим было приобретено имущество, стоимость которого превысила общий доход начальника отдела, его супруги и несовершеннолетних детей за последние три года.

Сведения, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, государственным служащим не представлены.

В ходе проверки начальник отдела правового обеспечения уволился из органа государственной власти субъекта по собственному желанию.

С целью взыскания имущества в доход государства природоохранный прокурор обратился с исковым заявлением в суд, сообщает Генпрокуратура.

Решением суда имущество бывшего начальника отдела правового обеспечения управления Росприроднадзора по Республике Татарстан на сумму около 1 млн рублей обращено в доход Российской Федерации

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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8 мнений
Клерк
Liolina
, Москва


бух2007, Вы писали:

Но вообще странно мне это. Стоимость имущества всего 1 млн. Неужели вся семья за 3 года 1 млн. не заработала?

 Это меньше 14000/мес на человека... Реально странные дела творятся в нашем государстве..

Клерк
Елена_N
, Ростов-на-Дону

Понятно, что это очередная показуха. Интересно, как посчитали доходы у несовершеннолетних детей?  Скорее всего, место какому-нибудь своему человечку понадобилось.

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Аноним
, Киров

бух2007, Вы писали:

Но вообще странно мне это. Стоимость имущества всего 1 млн. Неужели вся семья за 3 года 1 млн. не заработала?

 

Взысканы неподтвержденные доходы.
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Аноним
, Ульяновск
Знавал я одного генерала из строительных частей. Ему предъявили такую же обвинялку по поводу коттеджа и прочего имущества. Посадили под домашний арест. Он сумел доказать, что посторил коттедж сам из уценённых и некачественных строительных материалов, купленных по дешёвке (приложил чеки и расписки). Отбился.
Клерк
Первоклассник
Понятно, что это очередная показуха.

 Естественно. Крупные похитители похихикивают и дальше берут дружбу-2 и пилят и пилят и пилят ....


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