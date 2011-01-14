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С 1 февраля 2017 один пенсионный балл будет стоить 78 рублей 28 копеек

12.01.17 10:32
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На федеральном портале НПА опубликован проект Постановления Правительства, подготовленный Минтрудом, которым устанавливается стоимость пенсионного балла с 1 февраля 2017 года.

Как следует из документа, индекс роста потребительских цен за 2016 год утвержден в размере 1,054 для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 года.

Таким образом стоимость балла устанавливается в размере 78 рублей 28 копеек.

Размеры страховых пенсий, установленных в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", подлежат корректировке в связи с установлением указанной стоимости одного пенсионного коэффициента.

Напомним, в настоящее время стоимость пенсионного балла – 74 рубля 27 копеек.

Повышение с 1 февраля 2017 года размеров страховой пенсии позволит повысить уровень пенсионного обеспечения всех неработающих получателей страховой пенсии (около 30 млн. человек), а также около 0,44 млн. неработающих военных пенсионеров, получающих наряду с пенсией по государственному пенсионному обеспечению страховую пенсию по старости (за исключением фиксированной выплаты к ней), отмечается в пояснительной записке к проекту.

В результате увеличения с 1 февраля 2017 года стоимости одного пенсионного коэффициента средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров (без учета фиксированной выплаты к страховой пенсии) увеличится с указанной даты на 384 рубля, при этом страховая пенсия по старости возрастет на 400 рублей, страховая пенсия по инвалидности – на 160 рублей, страховая пенсия по случаю потери кормильца – на 315 рублей.

Кроме того, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 01.02.17 также будет проиндексирован на 1,054.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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