"Закон Яровой" включили в десятку худших IT-инициатив в мире

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"Закон Яровой" вошел в десятку худших мировых инициатив в области IT, препятствующих дальнейшему инновационному развитию индустрии, говорится в докладе американского Фонда информационных технологий и инноваций (Information Technology & Innovation Foundation, ITIF).

"Страны по всему миру борются за свою долю в высокоприбыльных инновационных секторах индустрии. К сожалению, с ускорением этой гонки многие государства прибегают к "инновационному меркантилизму" - стратегии, в которой преимуществ добиваются через протекционизм и приводящие к перегибам в торговле законы, которые поощряют использование местных технологических продуктов", - говорится в докладе.

В список ITIF, кроме России, вошли Китай, Индонезия, Вьетнам (упоминается по две инициативы этих стран), а также Турция и Германия, передает "Интерфакс".

В частности, в докладе говорится о том, что российские власти обязали телекоммуникационные компании собирать данные об абонентах.

Напомним, Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон, который обязывает операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей вплоть до шести месяцев.Операторы связи также должны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании - в течение года.

Норма о хранении операторами и интернет-провайдерами пользовательского трафика должна вступить в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы и интернет-компании неоднократно заявляли, что на рынке нет многих решений для реализации инициативы. Компании ранее также сообщали, что закон приведет к уменьшению поступления налога на прибыль в связи с потенциальными расходами на покупку оборудования.