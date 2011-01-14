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100 тысяч российских пенсионеров прошли обучение компьютерной грамотности

12.01.17 14:32
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Организаторы проекта «Азбука интернета» - Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком» - подвели итоги 2016 года. В рамках проекта, стартовавшего два года назад, компьютерную грамотность освоили более 100 тысяч пенсионеров из 74 регионов России. Обучение ведется на курсах, которые организуют отделения Пенсионного фонда, филиалы «Ростелекома», региональные управления социальной защиты. В ряде регионов в работу по программе «Азбука интернета» включились также университеты и библиотеки, общественные центры и даже летние курсы при средних школах.

Как говорят авторы проекта, «Азбука интернета» стала популярной благодаря продуманному и адаптированному для людей старшего возраста обучающему материалу и доступности программы: проект легко может зайти в каждый дом, где есть интернет и компьютер. Все материалы размещены на сайте azbukainterneta.ru. Здесь можно найти базовый курс из 12 глав, который рассчитан на тех, кто только приступил к обучению, и модули расширенного курса для более глубокого изучения наиболее востребованных тем. Здесь же представлены методические материалы и презентации к урокам для преподавателей. Любой пользователь интернета может скачать и распечатать материалы программы. Около 10% пенсионеров изучают программу самостоятельно или с помощью детей и внуков.

Программа обучения «Азбука интернета» постоянно совершенствуется и старается идти в ногу со временем и соответствовать потребностям людей старшего возраста, ее разделы постоянно обновляются. Так, в 2016 году на сайте появились блоки материалов по обучению правилам поиска и оплаты товаров и услуг в интернете, а также специальный раздел, посвященный поиску работы через сеть.

Напомним, обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в начале 2014 года соглашения между Пенсионным фондом и «Ростелекомом» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через интернет и повысить качество жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в сети.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения Института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.

Все материалы базового курса программы «Азбука Интернета» - учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки были размещены разработчиками программы на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru в открытом доступе в конце сентября 2014 года. Портал посещают около 20 тысяч пользователей ежемесячно.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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