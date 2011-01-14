Чиновники готовятся отчитаться о своих страницах в интернете

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В 2017 году жизнь чиновников усложнится из-за дополнительной отчетности. На внутреннем сайте Госдумы появилось предупреждение о том, что все ее сотрудники теперь обязаны в рамках декларационной кампании заполнить сведения об "общедоступной информации", которую они размещали в интернете. Чиновники говорят, что эти требования размыты и маловыполнимы, а сами госслужащие и так перегружены отчетностью. Форма была утверждена правительством накануне Нового года. Она стала обязательной как для государственных и муниципальных служащих, так и для желающих устроиться на работу.

Форму "предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов", на которых чиновниками размещалась "общедоступная информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать", 28 декабря 2016 года своим распоряжением утвердило правительство. Согласно ей, чиновник обязан сначала заполнить информацию о себе (ФИО, паспортные данные, должность), после чего в специально пронумерованной графе проставить некие "адреса сайта" или "страницы сайта", где им как раз и размещалась информация. Точность сведений должна быть удостоверена подписью.

Сведения о деятельности в интернете должны быть сданы чиновниками до 1 апреля года, следующего за отчетным. Должны отчитываться и кандидаты при поступлении на службу, причем о действиях за три года.

Со слов чиновников, исполнить этот закон на практике затруднительно, пишет «Коммерсантъ». При должном исполнении необходимо будет внести в табличку, предложенную формой, "все посты, выложенные в соцсетях", не говоря о других сайтах, отмечает один из собеседников "Ъ", но вспомнить обо всех своих действиях в сети затруднительно.

"Эта норма только начинает действовать, и инструкции до ведомств только будут доведены, как и необходимые образцы по заполнению форм",— уверен источник в аппарате Госдумы. Он убежден, что "конкретика не доведена ни до одного из госорганов". Но, поскольку тут власть действует "в том же русле, что и с декларациями о доходах , все будет доведено в срок".