Началось антидолларовое ралли

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В среду рынок сделал последнее обманное движение, причем как на паре евро-доллар, так и на рубле.

Евро пошел вниз после 10.30 Мск от отметки 1.0555 и без всякого видимого повода опускался до 1.0454. Казалось, разворот сломлен, столь глубокий возврат ниже 1.05 означает слом разворота и начало движения на новые минимумы по паре, но нет, это был просто еще один, распоследний сбор стопов.

Перед пресс-конференцией Д.Трампа доллар рос (где-то до 19.00 Мск), после нее начал падать, причем само выступление никакого особого значения для валютного рынка не имело. Однако, такие значимые события, как правило, обеспечивают хорошую ликвидность на рынке, все игроки в напряжении следят за ситуацией, что скажет новоизбранный президент. Тем более, что в прошлый раз победа на выборах Трампа привела к сильнейшим движениям на валютном рынке. Все падение выкупили уже в четверг же вечером, пара уже в четверг поднялась выше 1.06, а в четверг утром поднялась уже до 1.0650. Дальше, на наш взгляд, начнется "игра в одни ворота". Поскольку уже даже технически совершенно очевидно, что выход на диапазон 1.05-1.15 был ложный, нисходящий тренд сломлен и никакого "паритета" по евро-доллару не будет, то скорее всего, возврат к уровню 1.08 произойдет очень быстро, на этой же неделе. Технически на дневных графиках евро-доллара масштабная дивергенция MACD, которая указывает на быстрый возврат к 1.11. Движение будет быстрым, так как перелом технической картины, который прошел за последние сутки, спровоцирует пересмотр позиций со стороны многих игроков, особенно со стороны тех, кто покупал доллар перед заседанием ФРС 14 декабря.



Казалось бы, что фундаментально изменилось за этот месяц? Ведь считалось, что доллар вырос после заседания ФРС из-за того, что ФРС повысит ставку 3 раза в том году. Но в отношении перспектив монетарной политики ФРС ничего не изменилось, вероятность еще двух повышений ставок в 2017 году согласно фьючерсам составляет 60% (рынок все время был более консервативен, чем ФРС). Тем не менее, евро-доллар в моменте полностью отыграл падение на заседании ФРС, и отскочил от минимумов уже более чем на 3 фигуры. Так что дело не в ставке ФРС, а в тех вещах, о которых мы писали последний несколько месяцев: во-первых, доллар глобально перекуплен и находится на уровнях, губительных для американской промышленности, во-вторых, Казначейство США закончило цикл привлечения долга и не нуждается больше в дорогом долларе.



Что касается рублевых пар, то здесь тоже происходит ровно то, о чем мы писали - евро-рубль стоит на месте в районе 63, а доллар-рубль движется на новые минимумы (сегодня доллар-рубль снижался до 59.26, хотя еще вчера был на 60.68). Эта тенденция, видимо и продолжится в дальнейшем. На пару доллар-рубль негативно влияют как рост евро-доллара, так и рост нефти, а вот для евро-рубля рост евро-доллара - фактор роста. Если евро-доллар будет ускоряться, а нефть будет стоять на месте, то мы увидим, как евро-рубль показывает рост на падении доллар-рубля. Но скорее всего, на фоне общего падения доллара нефть на месте тоже не останется, так что для евро-рубля оба фактора скомпенсируют друг друга. А вот доллар-рубль, по сути, только еще начинает свое снижение. Мы по-прежнему ждем снижения до 55 рублей за доллар в 1 кв. 2017 года.



Обзор подготовил аналитик ВТБ24 Алексей Михеев

