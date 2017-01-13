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РАР отклонило 59% заявок пивоварен на использование оборудования

13.01.17 10:57
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В течение 2016 года Росалкогольрегулирование (РАР) приняло 281 решение о недопустимости использования технологического оборудования для производства пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Это составляет 59% общего количества поступивших в ведомство запросов, говорится в письме РАР в ответ на обращение «Опоры России» в связи «с участившимися случаями отказа» в выдаче разрешений.

В отличие от крупных пивоварен небольшие предприятия, разливающие не более 300 тыс. дал в год, по закону освобождены от обязанности устанавливать на свое оборудование счетчики, измеряющие объем готовой продукции, пишет РБК. Эта процедура стоит не менее 1,5 млн руб., оценивает член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Вместо нее малые пивовары обязаны предоставить в РАР расчет производственной мощности своего оборудования. Это необходимо сделать, чтобы запустить новое производство или перепрофилировать имеющееся, например, если пивоварня планирует разливать не только пиво, но и эль, который относится к так называемым пивным напиткам.

Опрошенные РБК представители малого бизнеса жалуются на недостаток информации о процедуре и долгое принятие решений со стороны Росалкогольрегулирования. Представитель одной из пивоварен в Подмосковье рассказал РБК, что на рассмотрение каждого обращения у агентства уходит около месяца. В первый раз производитель получил отказ в приезде инспектора из-за неправильно оформленной заявки. «Форма расчета мощностей для производства в приказе РАР номер 328 кажется очень простой. На деле агентство требует более детальных подсчетов, но в открытом доступе нет информации о правильном заполнении документов», — уверяет собеседник РБК. В итоге получение разрешения на использование оборудования заняло около трех месяцев, и все это время предприятие было вынуждено платить за аренду помещения под производство, констатирует пивовар.

По мнению Алексея Небольсина, само требование проводить расчет производственных мощностей является избыточным, поскольку продукция пивоваров в любом случае учитывается Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС).

В пресс-службе РАР объяснили большое количество отказов тем, что пивовары многократно обращаются за разрешением, не учитывая предыдущие замечания. «Разумеется, в таком случае опять будет принято отрицательное решение», — заявил представитель ведомства. По его словам, некоторые производители также пытаются занизить свои реальные мощности, чтобы не устанавливать счетчики. Подобные действия также становятся причиной отказа.

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